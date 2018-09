Naisten Salibandyliiga tähtää korkealle – tavoitteena olla maailman paras vuonna 2028

Naisten Salibandyliiga pyrkii kymmenessä vuodessa kasvamaan maailman parhaaksi naisten salibandysarjaksi, Salibandyliiton myynnistä ja markkinoinnista vastaavan SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen linjasi torstaina Helsingissä järjestetyssä kaudenavaustilaisuudessa.

– Ruotsissa alle 19-vuotiaita rekisteröityneitä tyttöpelaajia on kuusi kertaa enemmän kuin Suomessa. Kasvupotentiaalia on, ja tavoitteena on olla vuonna 2028 maailman paras naisten sarja, Nurminen jatkoi.

Lauantaina käynnistyvässä liigassa pelaa kymmenen joukkuetta. Miesten liigan tavoin Tampereen Classic on ollut mahtitekijä myös naisten sarjassa. Classic on ollut naisten salibandyliigassa mitaleilla yhdellätoista kaudella peräkkäin, mutta viime kaudella nurmijärveläinen SB-Pro sysäsi tamperelaiset hopeamitaleille.

– Sarjaan on tullut lisää taitoa ja nopeutta. Harjoitusmäärät ovat samat kuin aikanaan, mutta laadullisesti treeni on muuttunut parempaan suuntaan. Esimerkiksi fysiikkaharjoittelua on parannettu, SB Pron ja naisten maajoukkueen luottopelaajiin pitkään kuulunut Karoliina Kujala tiivisti muutoksen.

Suomen lisäksi Ruotsissa ja Sveitsissä on kovatasoiset naisten sarjat. Suomessa pelaajat käyvät töissä ja opiskelevat, mutta Ruotsissa ja Sveitsissä pystyy urheiluun keskittymään askeleen ammattimaisemmin.

– Sveitsissä pelatessa tein vähän töitä pelaamisen ohella. Suomessa enemmän, Kujala ruoti.

Naisten salibandyliigan joukkueet ovat pakkautuneet Etelä-Suomeen. Kolmanteen liigakauteensa valmistautuva oululainen Salibandyseura Rankat Ankat joutuu ajamaan Tampereelle asti päästäkseen lähimpään vieraspeliin.

– On hankala pitää pelaajia, koska koulut muualla ovat houkuttelevampia. Iso pelaajakohderyhmä Oulun lähistöllä kuitenkin on, ja heidät pitäisi saada pidettyä seurassa, seuran manageri Jani Laakko ruoti.

– Ensimmäisellä kaudella hävittiin pronssiottelu ja lisäksi Suomen cupin finaali. Viime kautenakin pääsimme liigan pudotuspeleihin, joten mitaleista lähdemme pelaamaan, Laakko paalutti.

STT–PETTERI IKONEN