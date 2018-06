Näkkäläjärvi jatkaa Demarinuorten puheenjohtajana

Sosialidemokraattiset Nuoret ry on valinnut liittokokouksessaan Turussa uudelleen puheenjohtajakseen Mikkel Näkkäläjärven.

Näkkäläjärvi voitti äänestyksessä Leo Sammallahden äänin 133-10. Vaalissa annettiin 149 ääntä. Annetuista äänistä 143 hyväksyttiin, 5 hylättiin ja 1 oli tyhjä.

Näkkäläjärvi on 27-vuotias opiskelija Lapin yliopistosta, rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu ja Euroopan alueiden komitean jäsen. Hän on toiminut Demarinuorten puheenjohtajana toukokuusta 2016 lähtien.

– On suuri kunnia saada jatkaa Demarinuorten luotsaamista. Tuleva liittokokouskausi tulee olemaan todella merkityksellinen muun muassa edessä siintävien eduskunta- ja eurovaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien takia. Demarinuoret tulee tekemään kaikkensa, jotta SDP voittaa vaalit ja nuoret ehdokkaat menestyvät vaaleissa. Liittokokouskauden huipentaa vuoden 2020 puoluekokous, jonka on oltava todellinen nuorten esiinmarssi ja sosialidemokraattisen nuorisoliikkeen voimannäyttö. SDP:n ja Suomen uudistaminen jatkuu, Näkkäläjärvi linjaa.

– Seuraavan Suomen hallituksen on laitettava uusi vaihde silmään Suomen uudistamisessa! Suomi tarvitsee sosiaaliturvauudistuksen, perhevapaiden uudistuksen sekä laajan veroreformin. Samalla on otettava aloitteellisempi ote Euroopan Unionin uudistamisessa. Suomen on päästä takaisin EU:n ytimiin ja päättäviin pöytiin.