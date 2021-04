Nakkilan Eläkkeensaajat – Ikäihmisillä on tietoa ja taitoa suhtautua sivistyneesti koronaepidemiaan ja sen purkutoimiin

–Mikäli purkutoimissa ei huomioida riittävästi ikäihmisiä, koko suunnitelma uhkaa kaatua ja romuttua, Nakkilan Eläkkeensaajat painottavat Otakantaa -verkkosivustolla lähettämässään kommentissa hallituksen koronarajoitusten purkusuunnitelmasta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Hallitus julkaisi 9.4.2021 suunnitelmaluonnoksen, miten ja millaisen aikataulun mukaan koronarajoituksia voitaisiin purkaa. Suunnitelman tarkoituksena on luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille selkeä näkymä siihen, miten yhteiskuntaa voitaisiin asteittain avata. Kyselyllä halutaan saada palautetta siitä, vastaako suunnitelma yhteiskunnan ja ihmisten odotuksia. Suunnitelmassa on kuvattu rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulu ja vaiheet, joissa rajoitukset puretaan. Kommentit analysoidaan ja niitä hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Nyt on vielä mahdollista kommentoida suunnitelmaa 16.4.2021 asti. Vastaukset eivät näy muille palvelun käyttäjille. Kommentit analysoidaan ja niitä hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Kommentointi on mahdollista Otakantaa -palvelussa ja se löytyy verkko-osoitteesta https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/595/

Ensiksi on purettava sisäliikunta ja ryhmäharrastustoimintaa koskevat rajoitukset

Nakkilan eläkkeensaajat vastasivat kyselyyn Otakantaa -verkkosivustolla. Rajoitusten purkamisessa on heidän mielestään tärkeintä ensiksi purkaa sisäliikuntaa ja ryhmäharrastustoimintaa koskevat rajoitukset.

–On myös tärkeää, että kaikki sitoutuvat noudattamaan turvallisia toimintatapoja (etäisyydet, maskit, hyvä käsi- ja yskimishygienia). Edelleen painotamme, että koko väestö rokotetaan ja suuret yleisötapahtumat kielletään, Nakkilan Eläkkeensaajat vastasivat.

Rajoitusten purkamiseen liittyy paljon epävarmoja asioita. Näistä suurin uhka rajoitusten purkamiselle Nakkilan Eläkkeensaajien mielestä on, että tulee uusia herkästi tarttuvat virusmuunnoksia. Rajoitusten purkamisen aikataulu on sopiva ja suunnitelmassa esitetty rajoitusten purkujärjestys on täysin oikea.

Ikäihmiset huomioon purkusuunnitelmassa

Nakkilan Eläkkeensaajien puheenjohtaja Jukka Kim toivoo, että yhdistyksen kommentit tulevat kuulluiksi ja edesauttavat päätöksentekijöitä niissä asioissa, jotka koskevat ikäihmisiä. Nakkilasta onkin lähtenyt positiivinen yhdistävä signaali Suomen hallitukselle tärkeässä koronanepidemian järjestelmällisessä purkutehtävässä.

–Haluamme tähdentää ja alleviivata ikäihmisten osuutta purkutoimien onnistumisessa. Mikäli purkutoimissa ei huomioida riittävästi ikäihmisiä, koko suunnitelma uhkaa kaatua ja romuttua. On panostettava kaikkiin väestöryhmiin, ikäihmiset näyttelevät tässä esityksessä tärkeää roolia. Heillä on tietoa ja taitoa suhtautua sivistyneesti epidemiaan, sen kulkuun, rokotuksiin ja lopulta purkutoimiin.

–Me Nakkilan Eläkkeensaajissa odotamme, milloin voimme jälleen tavata tuttaviamme, ystäviemme ja yhdistystovereitamme. Ohjatut ja hallitut Covid-19 purkutoimet luovat meille odotettua toivoa paluusta normirytmiin, Jukka Kim toteaa.