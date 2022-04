Nakkilan eläkkeensaajat perehtyivät ilmastonmuutokseen. Läsnäolijoille ei jäänyt epäselväksi, kuinka vakavan asian edessä ollaan.

Nakkilan Eläkkeensaajat otti kaiken mahdollisen ulos kipeästä ja kaikkia koskettavasta aiheesta, ilmastomuutoksesta. Eläkkeensaajien järjestökentässä yhdistys oli ensimmäisinä tulikuuman aiheen parissa. Jukka Kim

Asiantuntijaksi Nakkilaan saapui dosentti Jouko Jokisalo ja käytti termiä ”Ilmastokriisi”. Se kuvasi hänen mielestään ongelmaa paremmin.

Esityksensä aluksi Jokisalo nosti esiin kaksi tärkeää näkökulmaa:

•Ihmiskunnan historiassa ensi kertaa aika on rajallinen suure. Maailmanlaajuisten nettopäästöjen täytyy pudota v. 2050 mennessä nollaan.

•Päästöjen rajoittaminen seuraavan vuosikymmenen kuluessa edellyttää historian suurinta operaatiota.

Pelottavat faktat

Vuoden 1945 jälkeen syntyneet sukupolvet ovat ihmiskunnan kultapossukerhon jäseniä. Sillä nuo ihmiset ovat käyttäneet maapallon energia ja raaka-aineita yhtä paljon, kuin kaikki sukupolvet yhteensä ennen heitä.

Esitys sisälsi tietoa ja alustuksen etenemistä oli helppo seurata. Luennon faktat pysäyttivät kuulijat moneen kertaan hurjien ja käsittämättömien tosiasioiden keskelle. Jouko Jokisalon esitys oli laadittu sellaiseksi, että läsnäolijoille ei jäänyt epäselväksi, kuinka vakavan asian ympärillä liikutaan. Mitkä ovat tämän globaalin ongelman perimäiset vaarat?

-Ilmastokriisi on niin valtava asia, että se koskettaa samanlailla ihmis-, eläin-, kasvikuntaa sekä kaikkia mereneläviä, planktonia kuin myös koralliriuttoja. Ilmastokriisiltä ei ole säästynyt etelä-, tai pohjoisnapamanner. Ne ovat valtavan katastrofin armoilla. Esimerkiksi 1950-luvulla kasvimyrkkynä pelloilla yleisesti kylvetty DDT ei ollut pohjoisnavalla viljelyskäytössä, mutta siitä huolimatta merkittävinä jääminä siitä löytyy sieltä tänä päivänä, Jokisalo puhui.

Miksi ollaan tässä?

Alustuksessaan Jokisalo tarkasteli, kuinka tähän on tultu ja miten pitkällä aikajänteellä ilmastokriisin vaikutuksia on vääristelty vuosikymmenten ajan. Jokisalon mukaan on pelattu niin sanotusti kaikki aika pois kellosta.

-Tämän kaiken takana ovat isot kansainväliset öljy yhtiöt. Suuriman vastuun päästöistä vuoden 1984 jälkeen kantavat BP, Chervon, ExxonMobil, Saudi Aramco, Gazprom ja Shell sekä öljyntuottajamaat valtavine fossiilisten polttoaineiden tuotantolukuineen sekä niihin upotettuine järjettömine rahasummineen. Vääristelyllä ja suoranaisella pimittämisellä luotiin suunnaton määrä fiktiivistä informaatiota, joka kaataa maailman ekojärjestelmän. Tutkimustuloksilla yhtiöt peittelivät ja vääristelivät todellista ympäristön tilaa ja niitä käytettiin härskisti yhtiöiden omien tarkoitusperien ajamiseksi, Jokisalo väitti.

Jokisalo painotti, että meidän tulee asettaa kaiken etusijalle talousjärjestelmä, jossa luovutaan jatkuvan taloudellisen kasvun ideasta. Pyrkimykset ja puheet hiilineutraaliin yhteiskuntaan ovat nekin pilvenhattaroita, sillä tänään poltamme hiiltä 80 % enemmän kuin v. 2000.

Eläkkeensaajat ilmastokriisissä

Itsekin eläkeläisenä Jouko Jokisalo nosti esiin huolen ikääntyvien terveydestä ilmastokriisissä ja miten merkittävä vaikutus sillä on eläkeläisiin tai muutoin heikommassa asemassa oleviin henkilöihin.

-Nyt jo tiedetään kuinka ilmastokriisi lisää sosiaalis-taloudellista eriarvoisuutta. Puhutaan ilmastokriisin kastijärjestelmästä. Hengityselinsairauksien, sydän- ja verisuonitautien lisääntymiseen, allergioihin ja ylipitkiin helleaaltoihin tulevaisuudessa ikäihmisiä menehtyy enemmän ja suurempia joukkoja aina useammalla mantereella. Heikon terveyden ja vaatimattoman tulotason ikäihmisillä kehitysmaissa on edessään kurjat ajat. Heitä on puolet maapallon väestöstä ja he tuottavat maailman kasvihuonekaasuista 10 %. Ilmastokriisillä on valtavia sosiaalisia vaikutuksia ja ne heijastuvat yhteiskuntaan voimakkaasti. Tässä vaiheessa kaikkea ei vielä voida ennustaa sillä, asioista on tutkimustietoa pieni määrä.

Nakkilan Eläkkeensaajien luentosarja Ilmastomuutoksesta jatkuu 30.5.2022. Vieraana DI ja ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski ”Jätehuolto kunnissa ja ilmastonmuutos ja kunnat”.