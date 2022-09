Näkymät ovat vakaat – Fitch rankkaa Suomen luottoluokituksen tasolle AA+

Luottoluokittaja Fitch Ratings piti Suomen valtion pitkäaikaisen velan luottoluokituksen ennallaan tasolla AA+, Valtiokonttori kertoo. Luokituksen näkymät ovat vakaat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luottoluokitus AA+ on toiseksi korkein AAA:n jälkeen. Suomen valtiolla on myös toinen luottoluokitus S&P Global Ratingsilta. Myös se on tasolla AA+.

Fitch pitää ennallaan huhtikuun ennusteensa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,1 prosenttia.

Fitch odottaa kuitenkin, että bruttokansantuote laskee ensi vuonna reaalisesti 0,6 prosenttia.