”Nämä olivat ainoat vaatteet mitä lapsilla oli” – Puola koettaa selvitä ukrainalaispakolaisen auttamisesta

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuli Puolasta kertaheitolla maa, jossa on enemmän pakolaisia kuin missään muussa EU-maassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainasta sotaa paenneista yli neljästä miljoonasta ihmisestä noin 2,5 miljoonaa on YK:n mukaan paennut Puolaan. Toiseksi eniten ukrainalaisia, noin 650 000 ihmistä, on mennyt Romaniaan, ja Moldovaan on paennut noin 400 000 ihmistä.

Kyseessä on YK:n mukaan Euroopan suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

- Kyllä tämä on ennennäkemätön tilanne Puolassa. Toisen maailmansodan aikana oli iso muuttoliike, mutta sitäkään ei voi verrata tähän, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan STT:lle.

Ihmisten avuliaisuus on ollut uskomatonta

Pääkaupunki Varsovan kaupunginjohto pyysi jo maaliskuussa kansainvälistä apua, ja äskettäin myös Puolan hallitus vaati EU:lta varoja suuren pakolaismäärän kanssa kamppaileville maille. EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson on luvannut, että komissio pohtii tapoja auttaa taloudellisesti Puolaa ja muita Ukrainan naapureita sekä keinoja saada pakolaisia siirtymään myös muihin maihin.

Monissa Puolan kaupungeissa on ollut vaikeuksia majoittaa tulijoita, Wall Street Journal -lehti kertoi äskettäin.

Näky Ukrainan-vastaisella rajalla Puolassa on ”sydäntäsärkevä”, kertoi Punaisen Ristin paikalla ollut viestintähenkilö Jenelle Eli STT:lle. Zosinin raja-asemalla ukrainalaiset ylittivät rajan kävellen tai busseilla. Punainen Risti, muut avustusjärjestöt sekä paikalle saapuneet vapaaehtoiset tarjoavat paikalla terveyspalveluja, avustustarvikkeita sekä apua kadonneiden läheisten löytämiseksi.

- Valtaosa saapuvista on yhä naisia ja lapsia, monilla mukanaan vain, mitä he voivat kantaa. Heillä on mukanaan asiakirjansa, joitakin vaatteita ja hygieniatarvikkeita, pieni määrä perheen muistoesineitä, eikä juuri muuta, Eli kuvaili sähköpostiviestissä Puolasta.

- Yksi työkavereistani huomasi, että lapsia saapui parhaissa vaatteissaan, mikä hämmästytti häntä. Mutta sitten hän tajusi, että nämä olivat ainoat vaatteet, mitä lapset olivat tuoneet mukanaan, ja siksi heidän äitinsä olivat pukeneet heidät parhaimpiinsa matkaa varten, hän sanoi.

- Se todella särki sydämeni.

Auttamishaluun ei ole muuta selitystä kuin että nämä ovat valkoisia ja kristittyjä.

Puolan vieraanvaraisuus on hämmästyttänyt maailmalla, jossa muistetaan Puolan kovat toimet rajoillaan Lähi-idästä ja muualta maailmasta tulleita siirtolaisia vastaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan Puola onkin samalla jatkanut muiden kuin ukrainalaisten työntämistä pois rajaltaan takaisin Valko-Venäjän puolelle.

Sen sijaan ukrainalaisten pakolaisten auttamisesta vallitsee täysi yhteisymmärrys, Silvan kertoi.

- Ei ole muuta selitystä kuin että nämä ovat valkoisia ja kristittyjä, Ukrainasta tulleita pakolaisia, ja ihmisillä on myös vahva olo siitä, että Ukrainan pakolaisia tulee auttaa. Puolassa myös Venäjä on aina mielletty viholliseksi numero yksi, ja puolalaiset tuomitsevat hyökkäyksen Ukrainaan vahvasti, Silvan sanoi.

- Aiemmin tulleet ihmiset miellettiin parempaa elintasoa tavoitteleviksi siirtolaisiksi.

Ukrainalaisten kotiutumista ja työllistymistä auttavat maassa ennestään oleva suuri ukrainalaisvähemmistö sekä se, että ukrainan ja puolan kielet ovat lähellä toisiaan.

Kun STT vieraili Puolan rajaseudulla maaliskuun alussa, puolalaiset toivottivat ukrainalaiset tervetulleiksi avosylin, ja myötätunto Ukrainasta tulevia kohtaan on senkin jälkeen jatkunut.

- Vapaaehtoiset ovat avanneet kotejaan pakolaisille, tarjonneet töitä ja auttaneet heidän lapsensa kouluun, Jenelle Eli Punaisesta Rististä kertoi.

- Ihmisten avuliaisuus on ollut uskomatonta, hän sanoi.

Euroopan unionissa, johon Puolakin kuuluu, ukrainalaiset saavat oleskeluluvan ilman erillistä turvapaikkaprosessia ainakin vuodeksi. Ukrainalaisilla on oikeus majoitukseen, työntekoon, koulunkäyntiin, päivähoitoon ja terveydenhuoltoon.

Ukrainalaiset saavat maaliskuussa säädetyn erityislain nojalla oleskella Puolassa ainakin puoli vuotta pitempään kuin muualla EU:ssa. Saman lain mukaan ukrainalaiset saavat hakea rahallista avustusta, ja heille majoitusta tai ruoka-apua tarjoavat puolalaiset voivat myös hakea avustusta.

- Laki meni kevyesti läpi parlamentissa. On myös raportoitu, että ukrainalaiset lapset ovat jo aloittaneet koulunkäynnin Puolassa, Silvan kertoi.

Lisäksi YK:n pakolaisjärjestö on aloittanut Puolassa ohjelman, jossa pakolaiset voivat hakea noin 150 euron suuruista raha-apua kuukaudessa ainakin kolmen kuukauden ajan ja lisäksi noin 130 euroa jokaista perheenjäsentä kohti kuukaudessa päästäkseen uuden elämän alkuun Puolassa.

Keskustelun sävy saattaa muuttua, jos valtaosa pakolaisista jää maahan pitkäksi aikaa.

Silvanin mukaan Puolassa on käynnissä yhteiskunnallinen liike Ukrainan pakolaisten auttamiseksi, mutta tulevaisuudessa keskustelun sävy saattaa muuttua, jos valtaosa pakolaisista jää maahan pitkäksi aikaa.

- Vaikka Puola pärjää yllättävän hyvin, niin ei siellä ole kapasiteettia näin suuren joukon majoittamiseen tai työpaikkoja kaikille, eikä Puolan valtion budjetissa ole tarpeeksi rahaa sosiaalitukiin kaikille tulijoille, Silvan sanoi.

Pitkällä tähtäimellä Puola odottaakin EU:n tulevaan apuun, Silvan sanoi.

- Jonkinlainen toivomus on siitä, etteivät kaikki Ukrainasta pakenevat jäisi Puolaan, mutta tässä sotatilanteessa sellaiselle keskustelulle ei ole tilaa. Mutta jos sota pitkittyy, niin sellainen keskustelu varmaankin lisääntyy.