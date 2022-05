Näpit irti sunnuntaityökorvauksista

Vihreiden puoluekokouksesta kuului viikonloppuna kummia. Puolueella oli halu poistaa työntekijän oikeus saada sunnuntaina tekemästään työstä tuplapalkka. Vaikka samanlaisia heittoja on aika ajoin kuullut ennenkin, oli tämänkertainen älynväläys ajankohtaankin peilaten pöyristyttävä. Piia Yli-Heikkuri Teollisuusliiton aluetoimitsija, Vaasa

Kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, miten suuri osa matalapalkka-aloilla työskentelevien tilipussista tulee erinäisistä lisistä. Niistä sunnuntaityökorvaus on se merkittävin. Usein näillä samoilla työntekijöillä on myös vastentahtoisesti osa-aikainen työsopimus, ”koska käsipareja tarvitaan samanaikaisesti useita”. Liian monella palkka ei riitä kattamaan elämisen kuluja, jotka ovat nousseet roimasti viime aikoina. Työssäkäyvien köyhien määrä ei taida laskea vielä pitkään aikaan.

Työvoimapula on useammankin alan ongelma jo nyt. Esimerkiksi ravintola-alan osaajia on kaikonnut, hoitajat hakeutuvat toisiin töihin ja myös teollisuudessa on huutava pula mm. metallialan ammattilaisista. Listaa voisi jatkaa pidempäänkin. Sunnuntaityökorvausten poistaminen ei todellakaan ole ratkaisu tähän, päinvastoin.

Pyhäpäivänä työskentelystä kuuluu saada parempi korvaus, eikä se todellakaan ole samanlainen päivä kuin mikä tahansa muukin. Jos olisi, ei kai kenelläkään olisi haasteita saada lapsiaan vuoropäivähoitoon, lainaneuvotteluja pankin kanssa sunnuntailounaan jälkeen tai hampaitaan hoidettua kätevästi sunnuntai-iltapäivällä? Mitkään virastot eivät ole auki pyhisin – eikä tarvitsekaan! Romukoppaan sen sijaan joutaa tuo iänikuinen argumentti päivästä muiden joukossa.

Tähän ei myöskään tarvita tuhahdusta ”vaihda alaa, jos ei miellytä”. Tai no, harmillisen moni pienipalkkaisista on niin joutunut tekemään, mutta se ratkaisu ei pidemmän päälle ole kestävä. Yhteiskuntamme ei pyöri ilman hoitajia, poliiseja, myyjiä, siivoojia, koneistajia, tarjoilijoita tahi palomiehiä. Tarvitsemme heitä kaikkia, alansa ammattilaisia.

Ja he tarvitsevat palkkansa, sunnuntaityölisineen.

Tätä kirjoittaessani kuulin, että Vihreiden puoluekokousväkikin havahtui huomaamaan, että taisi tulla huti. Todellakin tuli.

