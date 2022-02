Närpiössä laitonta kynnysrahaa vaadittu jo vuosia – ”uhrien määrä kolminumeroinen”

Poliisi epäilee, että Närpiöön töihin tulleilta vietnamilaisilta on peritty lainvastaista kynnysrahaa huomattavasti laajemmin kuin aiemmin on ollut tiedossa. Kyseessä on poliisin mukaan vuosien perinne, ja kynnysrahaa maksaneita epäillään olevan huomattavasti enemmän kuin heitä on ilmoittautunut. Demokraatti.fi/STT

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi viime viikolla kolme ihmistä, joita epäillään törkeästä kiskonnasta. Heidän epäillään järjestäneen maanmiehiään töihin Närpiössä toimiviin kasvihuoneyrityksiin korkeaa maksua vastaan.

- Poliisin tiedossa on, että kynnysrahajärjestelmä on ollut olemassa pitkään ja siitä on aiheutunut monelle vietnamilaiselle kova rasite. Tämänhetkinen ilmoittautuneiden uhrien määrä ei vastaa todellista kynnysrahaa maksaneiden uhrien määrää. Poliisilla on kaikki perusteet epäillä, että kynnysrahaa maksaneiden lukumäärä on kolminumeroinen, todetaan poliisin tiedotteessa.

Poliisi vetoaakin Närpiön vietnamilaisyhteisöön, jotta rikosepäilyt saataisiin selvitetyksi. Viranomaisille kertomisesta ei seuraa uhreille vahinkoa eikä tämän vuoksi pidä pelätä, että joutuisi pois maasta, poliisi painottaa.

On erittäin tärkeää, että kasvihuoneyrittäjät ottavat vastuuta asiassa.

Poliisi selvittelee nyt myös sitä, liittyykö rikoskokonaisuuteen kasvihuoneyrityksiä tai niiden liepeillä olevia tahoja. Poliisin tavoitteena on muun muassa selvittää, ovatko kasvihuoneyritykset saaneet oikeudetonta hyötyä kynnysrahoista.

- On myös erittäin tärkeää, että kasvihuoneyrittäjät ottavat vastuuta asiassa. He voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi, painottaa poliisi tiedotteessa.

Epäillyn rikoskokonaisuuden laajuuden vuoksi tutkintavastuuta on jaettu Helsingin poliisilaitoksen ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kesken. Myös keskusrikospoliisi on mukana tutkinnassa.

Viranomaiset ovat laatineet tiedotteen tuesta ja avusta, jota on mahdollista saada työvoiman hyväksikäytön tilanteissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote on myös käännetty vietnamin kielelle.