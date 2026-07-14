Tiede ja teknologia
14.7.2026 05:32 ・ Päivitetty: 14.7.2026 05:32
NASA ja Venäjä lähtevät taas kimppakyydillä avaruuteen
Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tiistaina kolme avaruuslentäjää venäläisellä Soyuz-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa.
Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pjotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon.
Lähtö on aikataulutettu tapahtuvaksi noin iltakuuden aikoihin Suomen aikaa. Perille he saapunevat muutaman tunnin lennon jälkeen noin iltayhdeksältä Suomen aikaa.
ALUS LAUKAISTAAN Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa.
Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.
Venäjällä ja Yhdysvalloilla on vuoteen 2028 asti voimassa oleva sopimus kansainvälisen avaruusaseman huolloista, lennoista ja miehitysyhteistyöstä.
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