Nasa kertoi merkittävästä virstanpylväästä Marsissa – ”Olemme saaneet vahvistuksen”

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Ingenuity-minihelikopteri selvisi ensimmäisestä itsenäisestä yöstään Marsin hyytävissä lämpötiloissa. Nasan mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kopteri pudotettiin planeetan pinnalle lauantaina Perseverance-mönkijän ruumasta. Koska lämpötila Marsissa laskee öisin jopa 90 pakkasasteeseen, kopteriprojektin väki jännitti sitä, pystyykö kopterin paristokäyttöinen lämmitin suojelemaan laitteen akkua ja herkkää elektroniikkaa kylmettymiseltä.

– Mutta nyt olemme saaneet vahvistuksen siitä, että meillä on oikeanlainen eristys, oikeat lämmittimet ja riittävästi virtaa akussa yöstä selviytymiseen. Tämä on suuri voitto ryhmällemme, sanoo projektipäällikkö MiMi Aung.

Seuraavien päivien aikana kopterin roottorien ja moottorien toimintaa testataan. Jos kaikki sujuu aiotusti, ensilento tehdään aikaisintaan sunnuntaina huhtikuun 11. päivänä.

Ingenuity on ensimmäinen lentolaite, joka yrittää nousta moottoroituun, hallittuun lentoon vieraalla planeetalla.

Marsin kaasukehä on tiheydeltään vain sadasosa Maan ilmakehän tiheydestä, joten Ingenuityn on vaikeampi saada roottoreillaan aikaan nostetta. Siitä taas on apua, että Marsin pinnalla painovoima on vain kolmasosan Maan painovoimasta.

Ensimmäinen lento tulee olemaan yksinkertainen: kolmen metrin korkeuteen nouseminen noin metrin sekuntivauhtia, 30 sekuntia leijumista ja laskeutuminen.

Kuukauden ajalle on suunniteltu enintään viisi asteittain vaikeutuvaa lentoa. Kopteri ottaa korkearesoluutioisia valokuvia lentäessään.

Ingenuityn mukana on pieni kankaanpala Wrightin veljesten ensimmäisen lentokoneen siivestä. Sen ensilento vuonna 1903 oli historian ensimmäinen moottoroitu lento.

Ingenuityn ensilennon yritys on myös aikataulutettu osumaan yksiin Juri Gagarinin avaruuslennon 60-vuotisjuhlapäivän kanssa sekä maailman ensimmäisen avaruussukkulan Columbian laukaisun 40-vuotispäivän kanssa.

Gagarinista tuli vuoden 1961 huhtikuun 12. päivänä ensimmäinen ihminen avaruudessa.

1,8 kiloa painavan Ingenuityn kehittäminen maksoi Nasalle noin 85 miljoonaa dollaria eli noin 72 miljoonaa euroa. Jos Ingenuity saadaan toimimaan odotetusti, se voi muuttaa avaruustutkimusta merkittävästi, sillä lentolaitteet voivat liikkua planeettojen pinnalla paljon mönkijöitä nopeammin ja tutkia vaikeampaa maastoa.