Nashville voitti, Tolvanen jälleen kentällä – maalivahti Saros kirjautti kolmennen syöttöpisteensä

NHL:ään siirtynyt Eeli Tolvanen on päässyt heti pelaavaan kokoonpanoon.

Nashville Predators kasvatti johtonsa NHL:n Central-divisioonan johdossa seitsemään pisteeseen kukistamalla vieraissa Tampa Bay Lightningin 4–1.

Maalivahti Juuse Saros torjui 29 laukausta ja kirjautti kauden kolmannen syöttöpisteensä Predatorsille, joka saavutti toisen kerran seurahistoriassa 51 voittoa runkosarjassa.

Nashville on seitsemän pistettä edellä Centralin kakkosena olevaa Winnipeg Jetsia, jolla on runkosarjaa pelaamatta neljä ottelua.

– Tämä oli tärkeä voitto ja hyvä testi meille yhtä liigan parhaista joukkueista vastaan. Tällaista peli on pudotuspeleissä, erityisesti vieraissa, joten tämä oli hyvä voitto, kaksi maalia laukonut Filip Forsberg sanoi NHL:n sivuilla.

Jokereista Nashvilleen siirtynyt Eeli Tolvanen pelasi runsaat yksitoista minuuttia ilman tehopisteitä, aivan kuten Miikka Salomäkikin. Tolvaselle peli oli NHL:ssä toinen.

Sarokselle ottelu oli todennäköisesti viimeinen tämän kauden runkosarjassa. Ykkösmaalivahti Pekka Rinne on huilannut peräkkäisten päivien peleistä jälkimmäiset, mutta näitä pelejä Predatorsilla ei ole enää jäljellä.

Saros on aloittanut tällä kaudella 22 ottelua ja tilastoinut torjuntaprosentikseen 92,6.

Ovetshkin edelleen kaksi maalia Laineen edellä.

Washington Capitals varmisti Metropolitan-divisioonan voiton kukistamalla Pittsburgh Penguisin 3–1-voittoon.

Pittsburghin Olli Määtälle ottelu oli 300:s NHL:ssä, Washingtonin Aleksandr Ovetshkinille tuhannes.

Ovetshkinista tuli Capitalsin ensimmäinen pelaaja, joka on edustanut joukkuetta tuhannessa NHL-pelissä.

– Se on tärkeää. Merkkipaalut ovat merkkipaaluja. Se on historiaa. On kiva olla historiakirjoissa, Ovetshkin sanoi.

Ovetshkin laukoi neljä kertaa, mutta ei onnistunut maalinteossa. Hän jatkaa silti NHL:n maalipörssin ykkösenä 45 maalillaan, kun toisena oleva Winnipeg Jetsin Patrik Laine on kerännyt 43 maalia.