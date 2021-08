Nasima Razmyar: ”Meidän on jatkettava työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta ja kannettava myös vastuuta niistä, jotka pääsevät pakoon ääriliikkeen alta”

Helsingin kaupungin apulaispormestari, afgaanisyntyinen Nasima Razmyar on seurannut surullisena ja huolissaan Afganistanin tilanteen nopeaa synkkenemistä. Razmyar puhui asiasta SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa Helsingissä. Rane Aunimo Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

– En voi olla sanomatta tässä muutaman sanan Afganistanin tilanteesta. Kuten hyvin tiedätte, minulle tämä ei ole pelkästään kansainvälistä politiikkaa vaan minulla on edelleen hyvin vahvat siteet omaan synnyinmaahani.

Razmyar tähdensi, että kansainvälinen solidaarisuus on sosialidemokraattisen liikkeen perusta. Tähän sisältyy kyky tehdä kompromisseja.

– Mutta yhtä lailla meidät tunnetaan siitä, että on asioita, joissa emme tee kompromisseja. Niitä ovat ihmisoikeuskysymykset ja ylipäänsä ihmisarvo.

Razmyar sanoi, että liian moni humanitaarinen kriisi saattaa muuttua välimatkan vuoksi tilastoiksi.

– Kyse on kuitenkin ihmisten elämästä, ihmisten huolista, ihmisten peloista. Suomen ei pidä unohtaa Afganistanin tyttöjä ja naisia, jotka kaikesta huolimatta saivat sen yhden sukupolven verran vähän parempaa ja vapaampaa elämää. Pääsivät kiinni koulutukseen. Meidän on jatkettava työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta ja kannettava myös vastuuta niistä, jotka pääsevät pakoon ääriliikkeen alta. Suomen on ennen kaikkea turvattava niiden ihmisten tulevaisuus, jotka ovat suurella ylpeydellä työskennelleet suomalaisten sotilaiden, rauhanturvaajien ja lähetystön henkilökunnan kanssa. Nämä henkilöt ovat myös ylpeänä kantaneet Suomen lippua.

Razmyarin mukaan ihmiskunnan inhimillisyys ja ihmisyys mitataan siinä, miten me aiomme nyt toimia.

RAZMYAR kommentoi puheensa jälkeen Afganistanin tilannetta ja Talebanin roolia Demokraatille. Taleban on jo ehtinyt sanoa, että maassa aletaan toteuttaa sharia-lain mukaisia toimia. Razmyar ei usko Talebanin perusideologian muuttuneen aikaisemmasta. Jatkossa kaikissa neuvotteluissa liikkeen kanssa on hänen mukaansa varmistettava naisten ja tyttöjen oikeudet.

Razmyar toivoo, että Suomi ottaisi maahan lisää erilaisissa alihankintaketjuissa Suomen kanssa tekemisissä olleita afgaaneja, joiden turvallisuus on nyt vaarassa.

– Ymmärrän, että Suomi on pieni maa, mutta me voimme olla kokoamme suurempi tässä asiassa.

Samalla hän muistutti, että Suomessa on nytkin paljon afgaaneja, jotka eivät ole vielä turvapaikkaa saaneet.

MYÖS pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Afganistan kriisiä kokouksessa. Marinin mukaan Talebanin valtaanpaluu on järkyttänyt kaikkia.

– Tilanne Afganistanissa on vakava. Meidän on varmistettava, että kaikki Afganistanissa parhaillaan olevat Suomen kansalaiset saadaan maasta turvallisesti pois. Valtioneuvosto on tehnyt myös päätöksiä, että Suomen, EU:n ja Naton palveluksessa työskennelleitä afgaaneja perheineen voidaan tuoda Suomeen. Suomen hallitus seuraa tiiviisti Afganistanin tilannetta ja jatkamme ponnisteluja vaarassa olevien pelastamiseksi, Marin sanoi puheessaan.

Marinin mukaan kansainväliseltä yhteisöltä tarvitaan nyt saumatonta yhteistyötä naisten ja siviilien oikeuksien turvaamiseksi.