Nasima Razmyar: Hallituksen laadittava tiekartta turkistarhauksen alasajolle

Hallituksen on aika laatia tiekartta turkistarhauksen hallitulle alasajolle Suomessa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar tiedotteessaan.

– Yli puolet suomalaisista pitää turkistarhausta epäeettisenä. Alan taloudellinen kannattavuus on heikkoa, eivätkä esimerkiksi OP ja Nordea käytännössä enää myönnä uusia lainoja alan liiketoimintaan. Lisäksi turkistarhaus muodostaa merkittävän terveydellisen riskin lintuinfluenssaviruksen muuntumisen muodossa. Näistä lähtökohdista katsottuna on kestämätöntä, että hallitus ei ole valmis ottamaan askelia turkistarhauksen kieltämiseksi, vaan päinvastoin jatkaa alan tukemista verovaroin. Samaan aikaan viesti konkurssiaallon keskellä kamppailevalle rakennusalalle on, että tukea ei kannata odottaa, sillä rahaa ei ole, hän toteaa.

Turkistarhauksen kieltämistä kannattava kansalaisaloite keräsi lyhyessä ajassa yli 100 000 allekirjoitusta. Tämä on Razmyarin mukaan hallitukselle vahva viesti siitä, että aika on ajanut turkistarhauksesta ohi eikä eläinten hyödyntäminen luksustuotteisiin ole enää tätä päivää.

– Kehityksen suunta on selvä. Monet verrokkimaistamme ovat jo kieltäneet turkistarhauksen, ja turkistuotteiden kysyntä eurooppalaisten kuluttajien ja muotitalojen keskuudessa on hiipunut. Olisi myös alan tuottajien kannalta järkevää, että ala ajettaisiin alas hallitusti ja muutosturvasta huolehtien, ei sekasortoisesti ja pakon edessä.

SDP:n puoluekokous linjasi syyskuun alussa, että turkistarhaus tulee kieltää Suomessa 2020-luvulla elinkeinonharjoittajien siirtymäaika huomioon ottaen.

– Samalla haluamme huolehtia siitä, että turkistuottajille turvataan mahdollisuudet uudelleenkouluttautumiseen ja työllistymiseen, eikä ketään jätetä tyhjän päälle. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Siksi kannustan hallitusta katsomaan tosiasioita silmiin ja ottamaan jo syksyn budjettiriihessä askelia kohti turkistarhauksen hallittua alasajoa, Razmyar toteaa tiedotteessa.