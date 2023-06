Nasima Razmyar pyrkii SDP:n varapuheenjohtajaksi – arvokeskustelu takaisin ja SDP:stä liberaalien koti

Helsingin sosialidemokraattien puoluekokousryhmä esittää yksimielisesti kansanedustaja Nasima Razmyaria SDP:n varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Asiasta on päätetty viime viikon tiistaina. Johannes Ijäs Demokraatti

Razmyar toteaa Demokraatille pitävänsä vankkaa tukea tärkeänä ja hienona asiana.

– Uskon, että sen merkitys, että saataisiin vihdoin puoluejohtoon helsinkiläinen, ymmärretään Helsingissä ja Helsingin piirissä.

Razmyar muistelee, ettei puoluejohdossa ole ollut helsinkiläistä kansanedustajaa sen jälkeen, kun Eero Heinäluoma siirtyi pois puheenjohtajan paikalta 2008.

Nasima Razmyar toteaa, että SDP:n pitää olla vahva liberaali vaihtoehto oikeistohallitukselle. Juuri arvoliberaaliutta hän haluaa olla SDP:ssä vahvistamassa. Tässä mielessä hän uskoo SDP:n olevan tällä hetkellä niin vihreille kuin kokoomuslaisillekin kiinnostava vaihtoehto.

Entisenä Helsingin apulaispormestarina hän kertoo tottuneensa kovin erilaiseen kokoomukseen Helsingissä kuin siihen kokoomukseen, joka toimii eduskunnassa tällä hetkellä.

– Se ei enää edusta vahvaa liberaalia vaihtoehtoa. Siihen tarvitaan sosialidemokraatteja. Tarvitaan johdonmukainen, eteenpäinkatsova, liberaali vaihtoehto oppositiopolitiikassa.

Razmyar toteaa, että työelämäkysymykset ovat SDP:lle aina erittäin tärkeitä. Hän sanoo, että nyt ne korostuvat erityisesti, kun oikeistohallitus aikoo tehdä lukuisia työntekijöiden asemaa heikentäviä muutoksia.

– Luulen, että monet ihmiset ovat antaneet äänensä perussuomalaisille uskoen, että he puolustavat työntekijöiden oikeuksia. Hallitusohjelma paljastaa, että perussuomalaisten ja kokoomuksen työmarkkinalinjauksissa ei ole mitään eroa.

RAZMYARIN mielestä ihmiset näkevät tällä hetkellä SDP:n aitona itselle tärkeiden asioiden puolustajana, olipa kyse ihmisoikeuskysymyksistä, sosiaaliturvasta, sote-palveluista tai koulutuksesta.

– Tämän työn jatkaminen on todella tärkeää.

Razmyar katsoo, että väistyvä puheenjohtaja Sanna Marin on jättänyt puolueelle hyvän perinnön ja SDP on tällä hetkellä hyvässä tilassa.

– Puolueella on erinomainen kannatus takana eduskuntavaaleista. On hienot lähtökohdat tehdä vahvaa oppositiopolitiikkaa. Vahva oppositiopolitiikka tarvitsee rohkeutta ja omaa visiota. Tätä rohkeutta haluan olla puoluejohtoon tuomassa.

Varapuheenjohtajana Razmyar toisi esiin niin yliopistokaupunkien kuin muiden kaupunkien ja kasvukeskusten merkitystä puolueen kasvulle. SDP:n on menestyttävä myös niissä, jotta puolue voi palata yli 20 prosentin kannatuslukemiin vaaleissa.

– Maaginen 20 prosentin raja eduskuntavaalien kannatuksessa on mennyt rikki viimeksi 2007. Tänä vuonna se oli tosi lähellä, Razmyar toteaa.

SDP:n kannatus huhtikuun eduskuntavaaleissa oli 19,9 prosenttia.

Razmyar näkee, että SDP:ssä on nostettava kunnianhimon tasoa. Pitää pyrkiä hallitusvastuuseen perättäisinä hallituskausina.

– Kokoomus 0on ollut 2010-luvun suurin puolue. Se on voittanut melkein kaikki vaalit sieltä lähtien. SDP:n pitää voittaa 2020-2030-luvuilla kaikki vaalit.

SDP järjestää ensimmäistä kertaa neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen puheenjohtajasta. Ehdolla Sanna Marinin seuraajaksi syyskuun puoluekokouksessa ovat Krista Kiuru ja Antti Lindtman.

– Minusta on tosi hyvä, että jäsenäänestys saatiin. Se on elävän demokratian merkki.

Razmyar ei paljasta Demokraatille, kumpaa hän kannattaa puheenjohtajaksi.

Ylipäänsä hän kokee, että politiikassa ja SDP:ssäkin keskustellaan tällä hetkellä liikaa vasemmisto-oikeisto-akselilla. Razmyar tuo jälleen esiin sitä, että SDP:n pitää painottaa entistä enemmän myös arvoliberaalia puoltaan.

– Moni hyvätuloinenkin halua sellaista politiikkaa, joka pitää huolta koulutuksesta, kansainvälisyydestä ja ihmisoikeuksista.

– Reiluuden ajattelu on aika vahva suomalaisessa yhteiskunnassa. SDP:n potentiaali on siinä.

Razmyar tiivistää haluavansa tuoda arvokeskustelua takaisin politiikkaan. Sanna Marin onnistui siinä erittäin hyvin. Voitimme vaalit, voitimme ne nimenomaan arvoista puhumalla. Se on hyvä muistaa.

Jos Razmyar valitaan varapuheenjohtajaksi, hän lupaa kiertää SDP:n kenttää koko Suomessa, kuulla piirejä ja käydä aktiivista keskustelua.

– On tärkeää vahvistaa järjestökenttää, jotta se on kunnossa ja koko ajan valmiina, vaalien välilläkin. Tiedän, miten tärkeää on, että käydään ja ollaan kentällä läsnä. Se on puoluejohdon tehtävä. Jos miettii logistisesti, on helppo lähteä Helsingistä mihin päin Suomea tahansa.

SDP:n varapuheenjohtajapaikkaa tavoittelevat Nasima Razmyarin ohella ainakin Ilmari Nurminen sekä nykyisistä varapuheenjohtajista Niina Malm ja Matias Mäkynen.

Razmyarin lähdöstä mukaan varapuheenjohtajakisaan kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.