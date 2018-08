Natoa turha syyttää provosoinnista, kun se vastaa Venäjän voimapolitiikkaan, sanoo Timo Soini

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Naton toimintaa on turha syyttää provosoinnista, kun se puolustusliittona vastaa Venäjän voimapolitiikkaan. Suomelle on maan oman edun mukaista, että yhteistyö Naton kanssa on tiivistä, Soini sanoi suurlähettiläspäivillä.