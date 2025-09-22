Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

22.9.2025 10:13 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:29

Natolla tiistaina kokous Venäjän ilmatilaloukkauksista

LEHTIKUVA / AFP / JOHN THYS
Sotilasteknikko Naton Puolan-tukikohdassa 19. syyskuuta.

Sotilasliitto Naton suurlähettiläät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Venäjän hävittäjien tekemästä Viron ilmatilan loukkauksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolme venäläistä Mig-hävittäjää oli perjantaina Viron ilmatilassa noin 12 minuuttia, ennen kuin Naton hävittäjät saattoivat ne sieltä pois. Myös suomalaishävittäjiä oli mukana häätämässä venäläisiä koneita pois Viron ilmatilasta.

Viro aktivoi heti tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

YK:N turvallisuusneuvosto kokoontuu jo maanantaina käsittelemään ilmatilaloukkausta hätäkokoukseen Viron pyynnöstä.

Viron ulkoministeriön mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Viro on YK-jäsenyytensä aikana pyytänyt virallisesti turvallisuusneuvoston hätäkokousta. Viro on ollut YK:n jäsen yli 30 vuotta.

Venäjä puolestaan kiisti jälleen maanantaina, että sen hävittäjät olisivat loukanneet Viron ilmatilaa perjantaina. Venäjän mukaan väitteillä ilmatilan loukkaamisesta pyritään tahallaan kiristämään jännitteitä.

KREMLIN edustaja Dmitri Peskov väitti venäläishävittäjien toimineen täysin kaikkien kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan, myös niiden jotka koskevat lentoliikennettä.

Lisää aiheesta

Palestiinan tunnustamiskokous käyntiin, Suomesta mukana iso ministerijoukko
Häkkänen Ykkösaamussa: Venäjä testaa länttä – ilmatilaloukkaus ”holtitonta toimintaa”

-  Viron lausunnot ovat tyhjiä ja perusteettomia ja edustavat maan toistuvasti jatkamia pyrkimyksiä jännitteiden kiristämiseen ja yhteenottojen provosoimiseen, sanaili Peskov.

Suomenlahden yllä lentäneiden koneiden transponderit olivat poissa päältä, eivätkä koneet vastanneet Viron ilmavalvonnan radiokutsuihin.

Juttuun lisätty Peskovin kommentit klo 14.29.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

22.9.2025 04:58

Palestiinan tunnustamiskokous käyntiin, Suomesta mukana iso ministerijoukko

Politiikka

20.9.2025 10:44

Häkkänen Ykkösaamussa: Venäjä testaa länttä – ilmatilaloukkaus ”holtitonta toimintaa”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU