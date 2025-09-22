Natolla tiistaina kokous Venäjän ilmatilaloukkauksista

Sotilasliitto Naton suurlähettiläät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Venäjän hävittäjien tekemästä Viron ilmatilan loukkauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolme venäläistä Mig-hävittäjää oli perjantaina Viron ilmatilassa noin 12 minuuttia, ennen kuin Naton hävittäjät saattoivat ne sieltä pois. Myös suomalaishävittäjiä oli mukana häätämässä venäläisiä koneita pois Viron ilmatilasta.

Viro aktivoi heti tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

YK:N turvallisuusneuvosto kokoontuu jo maanantaina käsittelemään ilmatilaloukkausta hätäkokoukseen Viron pyynnöstä.

Viron ulkoministeriön mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Viro on YK-jäsenyytensä aikana pyytänyt virallisesti turvallisuusneuvoston hätäkokousta. Viro on ollut YK:n jäsen yli 30 vuotta.

Venäjä puolestaan kiisti jälleen maanantaina, että sen hävittäjät olisivat loukanneet Viron ilmatilaa perjantaina. Venäjän mukaan väitteillä ilmatilan loukkaamisesta pyritään tahallaan kiristämään jännitteitä.

- Viron lausunnot ovat tyhjiä ja perusteettomia ja edustavat maan toistuvasti jatkamia pyrkimyksiä jännitteiden kiristämiseen ja yhteenottojen provosoimiseen, sanaili Peskov.

Suomenlahden yllä lentäneiden koneiden transponderit olivat poissa päältä, eivätkä koneet vastanneet Viron ilmavalvonnan radiokutsuihin.

Juttuun lisätty Peskovin kommentit klo 14.29.