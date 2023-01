Naton Euroopan-joukkojen komentaja: ”Tällainen johtajuus on alku voitolle sodassa”

– Kova voima on realiteetti. Siinä on oltava hyvä, Cavoli sanoi maanantaina Sälenin turvallisuuskonferenssissa Ruotsissa.

Hänen mukaansa kybertoiminnalla, informaatio-operaatioilla ja muilla vastaavilla on sodassa tärkeä roolinsa, mutta lopulta raaka sotilaallinen voima ratkaisee.

- Jos toinen tyyppi ilmestyy paikalle tankin kanssa, myös sinulla on parasta olla silloin tankki, Cavoli tiivisti.

Hänen mukaansa Ukrainan opetuksiin kuuluu myös se, että sodan mittakaava on valtava: pelkästään Ukrainalla on rintamalla kymmeniä prikaateja, Venäjä taas on ampunut sodan aikana keskimäärin 20 000 tykistöammusta joka päivä. Vaikka asevoiman massiivista käyttöä vastaan voi tehokkaasti taistella tarkemmin kohdistetulla toiminnalla, on puolustusteollisuuden riittävästä tuotantokyvystä pidettävä huolta, Cavoli kertasi sodan oppeja.