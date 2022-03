Naton ex-komentaja: Ukraina tarvitsee lisää lännen apua

Naton Euroopan-joukkojen entisen komentajan Philip Breedloven mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole mennyt ollenkaan suunnitelmien mukaan ja ukrainalaiset ovat puolustautuneet urhoollisesti. Hyökkäys ei kuitenkaan ole lopussa, ja huono uutinen on, että varsinkin Ukrainan eteläosassa hyökkäys on pääsemässä vauhtiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En usko, että kestää kauaa ennen kuin Ukraina menettää rannikon hallinnan etelässä. Se iskee pahasti Ukrainaan ja ukrainalaisiin, amerikkalainen kenraali (evp) sanoi perjantaina Atlantic Councilin webinaarissa.

Hänen mukaansa Venäjällä on vaikeuksista huolimatta vielä paljon käyttämätöntä voimaa. Lännen onkin syytä alkaa miettiä uusia keinoja ukrainalaisten puolustustaistelun auttamiseksi. Venäjälle määrätyt talouspakotteet ovat olleet ”vaikuttavia”, mutta niillä ei ole Breedloven mukaan ollut toivottua vaikutusta.

- Ne kurittavat kyllä Venäjää ja venäläisiä, mutta eivät muuta presidentti Vladimir Putinin käyttäytymistä, Breedlove sanoi.

Ex-komentajan mukaan vaatimusta sotilasavun lisäämisestä voi perustella sillä, että lännen vastatoimet olivat riittämättömiä vuonna 2008, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan ja 2014, kun sama tapahtui Ukrainassa. Paljolti sen vuoksi todistamme jälleen Venäjän sotatoimia nyt, vuonna 2022, Breedlove sanoo.

- Meidän täytyy valita, vastaammeko tällä kertaa sellaisella tavalla, joka estää sen, että olemme jälleen samassa tilanteessa kolmen tai neljän vuoden päästä jossakin muussa maassa, hän jatkoi.

A-10-koneita, ”humanitaarinen” lentokieltoalue?

Breedloven mukaan lännen on jatkettava tiedustelutiedon antamista ukrainalaisille, mutta tiedon siirtoa on nopeutettava huomattavasti. Lisäksi on jatkettava ja monipuolistettava aseapua. Odessan edustalla purjehtiva venäläinen laivasto-osasto ei voisi olla Breedloven mukaan siellä, jos Ukraina olisi saanut aiemmin pyytämiään rannikkotorjuntaohjuksia.

Ukrainalle olisi myös hänen mukaansa syytä toimittaa Nato-maista venäläisvalmisteisia hävittäjiä. Lisäksi Breedlove kertoi, että Yhdysvaltain ja Ukrainan ilmavoimien koulutusvaihdon jäljiltä Ukrainassa olisi pieni joukko lentäjiä, jotka osaavat operoida amerikkalaisilla A-10-maataistelukoneilla. Jos näin on, tällaisia koneita pitäisi kenraalin mukaan ehdottomasti toimittaa Ukrainaan.

- Kone on suunniteltu iskemään panssaroituja muodostelmia vastaan. Kuvitelkaa, mitä A-10 tekisi Kiovan pohjoispuolella olevalle (venäläisten) kolonnalle, Breedlove visioi.

Hänen mukaansa muun muassa Natossa torjutun lentokieltoalueen voisi yrittää muodostaa Ukrainan ylle rajoitettuna, humanitaarisena versiona. Tällöin lännen kuljetuskoneet veisivät Ukrainaan humanitaarista apua, eivätkä niitä saattavat hävittäjät käyttäisi aseitaan muuten kuin itsepuolustukseksi, joten suoraa taistelukosketusta lännen ja Venäjän välille ei syntyisi.