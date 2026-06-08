Kotimaa
8.6.2026 06:55 ・ Päivitetty: 8.6.2026 06:55
Naton ilmasotaharjoitus Euroopassa tuo kymmeniä koneita Suomeen
Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta.
Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1 300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta.
Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki Ilmavoimien joukko-osastot.
Harjoituksen tukikohtina toimivat Pirkkala, Tikkakoski, Rissala ja Rovaniemi. Lisäksi Pohjois-Savon Tervoon seututie 551:n varalaskupaikalle perustetaan maantietukikohta.
Harjoituksessa lennetään kahtena viiden päivän jaksona eli maanantaista perjantaihin 8.-12. kesäkuuta sekä sunnuntaista torstaihin 14.-18. kesäkuuta. Päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä iltakuuteen mennessä.
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