Naton pitäisi pohtia Itämeren sulkemista laivoilta – näin Latvian presidentti perustelee ajatustaan

Latvian presidentin Edgars Rinkevicsin mukaan Naton pitäisi harkita Itämeren sulkemista laivaliikenteeltä, jos Venäjä osoitetaan syylliseksi Balticconnector-kaasuputken ja tietoliikennekaapeleiden vaurioittamiseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Latvian television eilen illalla haastattelema presidentti ei tarkentanut, mistä tai keneltä meriliikenne pitäisi estää.

Rinkevics lisäsi, että tutkimusten valmistumista pitää odottaa ennen vastatoimista päättämistä. Presidentti myönsi, että laivaliikenteen estämiseen liittyy kysymyksiä merenkulun vapaudesta, mutta silti ajatuksesta pitäisi Natossa hänen mukaansa ainakin keskustella.

Latvian puolustusministerin Andris Sprudsin mukaan Itämeren sulkeminen voisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto vastatoimille. Maan ulkoministerin Krisjanis Karinsin mukaan on sen sijaan vaikea nähdä, miten tuollainen toimenpide voisi tapahtua.

Nato ilmoitti eilen puolustusliiton lisäävän läsnäoloaan Itämerellä niin meren pinnalla kuin ilmassa.

VIROSSA maan hallitus sai torstaina turvallisuusviranomaisilta selvityksen Suomen ja Viron välisen tietoliikennekaapelin tutkinnan edistymisestä. Tulokset viittaavat siihen, että kaapelin vaurioituminen on ihmisen aiheuttamaa, kertoi muun muassa Postimees-lehti.

Suomessa keskusrikospoliisi (KRP) puolestaan kertoi saaneensa päätökseen Suomen ja Viron välisen kaasuputken vauriokohdan paikkatutkinnan ja tuoneensa näytteitä analysoitaviksi. Tutkimukset laajalla alueella vauriokohdan ympäristössä kuitenkin jatkuvat yhä.

KRP tutkii tapahtunutta nimikkeellä törkeä tuhotyö. Merenpohjan lisäksi tutkimuksissa on selvitetty paikalla olleiden alusten liikkeitä.

KAASUPUTKEN tarkastusten odotetaan valmistuvan ensi viikon lopulla, kertoi Gasgrid Finland. Kaasun siirtoverkostoa hallinnoiva yhtiö tarkastaa putken kuntoa yhteistyössä virolaisen Eleringin kanssa.

Tarkastusoperaatio on ollut käynnissä tällä viikolla ja jatkuu vielä ensi viikon puolelle. Olosuhteet Suomenlahdella ovat olleet haastavat, alueella on voimassa on varoitukset kovasta tuulesta ja korkeasta aallokosta.

Alustavien arvioiden perusteella Gasgrid olettaa, että korjaustöiden suunnittelu, tarvittavan vedenalaisen kaluston mobilisointi, varsinainen korjaustyö, tarkastukset ja käyttöönotto kestävät vähintään viisi kuukautta. Näin ollen Balticconnector voitaisiin aikaisintaan saada uudelleen käyttöön huhtikuun 2024 alussa.

RUOTSIN hallitus kertoi tiistaina myös Viron ja Ruotsin välisen tietoliikennekaapelin vaurioituneen samoihin aikoihin kuin Viron ja Suomen väliset vauriot syntyivät.

Ruotsin hallitus kertoi torstaina saaneensa Virosta tiedon, jonka mukaan kaapelin vauriot ovat syntyneet ”ulkoisen fyysisen vaikuttamisen” seurauksena, uutisoi Aftonbladet. Kaapelivaurion tutkintaa johtaa Viro, mutta myös Ruotsi on lähettänyt paikalle merivoimiensa suurimman aluksen HMS Belosin.