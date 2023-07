Naton Stoltenberg arvioi Putinin toimia: ”Hän aliarvioi täysin ukrainalaiset ja poliittiset seuraukset Suomen ja Ruotsin kaltaisissa maissa”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg (kuvassa) kertoi tiistaina odottavansa, että Naton jäsenmaat lähettävät Ukrainalle selvän ja positiivisen viestin polusta kohti Nato-jäsenyyttä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkat muotoilut tulevat julkiseksi myöhemmin tänään.

Stoltenberg kommentoi asiaa saapuessaan Vilnan kaksipäiväiseen huippukokoukseen. Hän sanoi, että turvatakuista tai Ukrainan Nato-jäsenyydestä ei ole keskusteltavaa, jos maa ei säily demokraattisena maana Euroopassa.

- Joten tärkein tehtävä on jatkaa aseiden, ammusten ja sotilaallisen tuen tarjoamista Ukrainalle.

Stoltenberg kommentoi myös Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyksiä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi maanantaina suostuvansa siihen, että vie Ruotsin Nato-jäsenyyden parlamentin ratifioitavaksi.

STOLTENBERGIN mukaan Venäjälle lähti selvä viesti siitä, että Naton ovi on auki. Hän sanoi myös tilanteen alleviivaavan, että Ukrainan sota oli strateginen virhe Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Stoltenberg sanoi, että on Naton jäsenmaiden tehtävä päättää Naton laajentumisesta ja presidentti Putinilla ei ole veto-oikeutta Naton laajenemiseen.

- Tämä myös osoittaa, että presidentti Putinin hyökkäyssota Ukrainaa vastaan oli suuri strateginen virhe. Hän täysin aliarvioi ukrainalaiset, hän aliarvioi liittokunnan maiden yhtenäisyyden, mutta myös poliittiset seuraukset Ruotsin ja Suomen kaltaisissa maissa.

SUOMI osallistuu Vilnassa Naton huippukokoukseen ensimmäisen kerran liittokunnan jäsenmaana. Suomea Vilnassa edustavat presidentti Sauli Niinistö, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin odotetaan saapuvan Nato-johtajien pöytään. Zelenskyi on vaatinut Natolta aiempaa selvempää lupausta Ukrainan pääsystä aikanaan Naton jäseneksi.

Epämääräinen asiaan liittyvä kirjaus on annettu jo Bukarestissa vuonna 2008, minkä takia Ukraina ja osa liittokunnan itälaidasta on vaatinut sitä pidemmälle menevää kirjausta. Kirjauksen tyydyttävyys on myös yksi asia, jolla nykyisessä tilanteessa mitataan liittokunnan yhtenäisyyttä Venäjän hyökkäyssodan aikana.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden ja Stoltenberg tapasivat tiistaina lyhyesti hieman ennen huippukokouksen alkamista.

Biden kiitteli Stoltenbergia siitä, että tämä suostui jatkamaan Naton johdossa vielä vuoden ja antoi pääsihteerille tunnustusta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshankkeiden hoitamisesta kuntoon.

Uutista päivitetty Bidenilla klo 13.54