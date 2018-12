Naton Stoltenbergiltä lupaus Ukrainalle – Sotilasliittoon kuuluvien maiden ulkoministerit ovat koolla tiistaina ja keskiviikkona Brysselissä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo sotilasliiton tarjoavan Ukrainalle jatkossakin poliittista ja käytännön tukea. Krimin miehityksen jälkeen Nato on muun muassa auttanut maata koulutusavulla päivittämään sotaväkensä taitoja.

Sotilasliittoon kuuluvien maiden ulkoministerit ovat koolla tiistaina ja keskiviikkona Brysselissä. Asovanmeren ja sinne johtavan Kertshinsalmen tilanne nousee esiin, kun Nato-ministerit tapaavat Ukrainan ja Georgian edustajat.

Stoltenbergin mukaan Nato seuraa tiiviisti alueen tapahtumia ja on jo aiemmin lisännyt läsnäoloaan Mustallamerellä. Meren rannalla on kolme liittokunnan jäsenmaata: Romania, Bulgaria ja Turkki. Lisäksi siellä on kaksi Naton läheistä kumppania: Ukraina ja Georgia.

Venäjä avasi viikko sitten tulen Ukrainan laivaston aluksia kohti Kertshinsalmessa ja otti haltuunsa kolme alusta.

Nato ja EU ovat vaatineet Venäjää sallimaan vapaan merenkulun salmessa, jotta alukset pääsevät Mustaltamereltä Ukrainan satamiin. Venäjää on vaadittu myös vapauttamaan alusten miehistö.

”Ohjukset eurooppalaisiin kaupunkeihin lyhyellä varoitusajalla”

Toinen iso kysymys Nato-kokouksessa on Venäjän ja Yhdysvaltain välinen INF-ydinasesopimus, jonka jatko on vaakalaudalla. Presidentti Donald Trump on uhannut Yhdysvaltojen lähdöllä, mutta virallista ilmoitusta ei ole annettu.

Stoltenberg painotti, että Venäjä on asettanut sopimuksen kyseenalaiseksi kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia ohjuksia.

– Ohjukset voivat tavoittaa eurooppalaiset kaupungit lyhyellä tai olemattomalla varoitusajalla.

Nato vetoaa Stoltenbergin mukaan Venäjään, jotta se noudattaisi 80-luvun lopulla solmittua sopimusta, joka kitki keskimatkan ohjukset.

Kokouksen jälkimmäisenä päivänä käsitellään Afganistanin vakauttamista. Silloin paikalla on myös ulkoministeri Timo Soini (sin.).