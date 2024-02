“Navalnyi oli suuri uhka Putinille” – Heidi Hautala sai aikoinaan maahantulokiellon Venäjälle

Vihreiden europarlamentaarikon Heidi Hautalan mukaan Aleksei Navalnyin kuolemassa ei ole kyse vain pelotteesta Venäjän hallintoa vastustaville, vaan Venäjän johtaja Vladimir Putin todella piti vankeudessa istuvaa Navalnyia uhkana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Pelote kyllä, mutta Navalnyi on oikeasti pelottanut nykyisiä vallanpitäjiä Kremlissä. En tiedä ketään näistä aiemmin murhatuista, joka olisi ollut niin suuri uhka Putinille, Hautala toteaa STT:lle.

Hautala on tunnettu Venäjän hallinnon kriitikkona, ja vuonna 2015 hänelle asetettiin maahantulokielto Venäjälle.

Navalnyissa poikkeuksellista oli hänen mukaansa tämän laaja tuki ja kyky saada ihmisiä liikkeelle koko Venäjän alueella. Navalnyin korruption vastainen järjestö (FBK) toimi eri alueilla Venäjällä.

Navalnyia estettiin nousemasta Putinin haastajaksi presidentinvaaleissa vuonna 2018. Navalnyi sairastui äkillisesti ollessaan kampanjoimassa Siperiassa Venäjän paikallisvaalien alla vuonna 2020. Myöhemmin Venäjän johto salli Navalnyin siirtämisen sairaalahoitoon Saksaan, missä paljastui, että hänet oli yritetty tappaa sotilaskäyttöön kehitetyllä Novitshok-hermomyrkyllä.

NAVALNYILLA on myös symboliarvoa, Hautala arvioi, kun myrkyttämisen jälkeen häntä on seurattu tiiviisti.

Hautalan mukaan kuolema ei voi olla vahinko, niin monta venäläistä oppositiopoliitikkoa ja ihmisoikeusaktivistia ja kriittistä toimittajaa on raivattu pois tieltä jo aiemmin.

- Sitä voi kuitenkin pohtia, että oliko kuitenkin tarkoitus, että Navalnyi pidettäisiin hengissä vielä vaikkapa tämän Putinin uudelleenvalintaoperaation ylitse, mutta sitä on vaikea tietää.

Hautalasta on tärkeää, että ei puhuta presidentinvaaleista, koska niiden lopputulos on jo selvillä.

- Venäjällä järjestetään 17. maaliskuuta tapahtuma, jota sanotaan presidentinvaaleiksi. Sen olemme velkaa Aleksei Navalnyille, että emme edes puheissamme anna tälle tapahtumalle oikeutusta, jota se ei ansaitse. Emme puhu presidentinvaaleista, vaan presidentinvaalien nimellä kulkevasta tapahtumasta, jonka lopputulos on jo päätetty, Hautala sanoi vihreiden puoluevaltuustossa pitämässään puheessa.

VENÄJÄN vaaleissa keskusvaalilautakunta on hylännyt varsinaiset oppositioehdokkaat. Venäjän oppositio joutuu käyttämään mielikuvitusta hallinnon vastustamisessa, koska vähäisimmästäkin mielenilmaisusta voi joutua syytteeseen ja tuomituksi pitkiin vankeusrangaistukseen.

- Tulemme varmaan näkemään muun muassa Navalnyin luovan ehdotuksen käytännössä. Hänhän ehdotti hiljattain, että ne, jotka eivät hyväksy niin sanottujen vaalien itsestään selvää tulosta, menevät äänestämään tasan kello 12.

“En tiedä ketään, joka voisi nousta tällaiseksi keulahahmoksi itsestäänselvästi.”

Navalnyin roolia opposition kokoajana voi olla vaikea täyttää.

- En tiedä ketään, joka voisi nousta tällaiseksi keulahahmoksi itsestäänselvästi. Moni on yrittänyt, mutta ei ole onnistunut, Hautala kertoo haastattelussa.

Poliittisesti Navalnyia on pidetty ristiriitaisena hahmona.

- Hänen entisiä kannanottojaan on arvosteltu, häntä on pidetty kansallismielisenä venäläisenä, mutta hän on itse asiassa sitten jälkikäteen peruuttanut monia niistä lausunnoista.

SUURIN OSA venäläisistä oppositiotoimijoista on lähtenyt Venäjältä. Hautalan mukaan oppositiota voisi tukea myöntämällä humanitaarisia viisumeita Euroopassa, myös Suomessa.

- Sillä olisi ehkä suuri käytännön tuki Euroopassa oleville oppositiotoimijoille, että heillä olisi jonkinlaiset takeet siitä, että he eivät joudu palaamaan Venäjälle.

Edellisen hallituskauden lopulla ulkoministeriö esiselvitti humanitääristä viisumia, mutta se ei ole toteutunut.

Hautalan mukaan tärkein tapa vastustaa Venäjän toimia on Ukrainan tuki.

- Jos se hiipuu, niin silloin Putin saa entistä enemmän itseluottamusta sille, että hänen toimillaan ei ole mitään rajoja.

Emmi Tilvis / STT