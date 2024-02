Navalnyin äiti nosti kanteen – tuomioistuin käsittelee maaliskuussa

Venäläisen tuomioistuimen on määrä käsitellä maaliskuussa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin äidin nostamaa kannetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Navalnyin äiti Ljudmila Navalnaja matkusti lauantaina Siperiaan vankileirille, jossa hänen poikansa kuoli. Häntä ei kuitenkaan päästetty näkemään perjantaina kuolleen poikansa ruumista.

Tiistaina Navalnyin äiti vetosi presidentti Vladimir Putiniin ja pyysi, että hänen poikansa ruumis luovutettaisiin hänelle.

- Vetoan sinuun, Vladimir Putin. Anna minun vihdoin nähdä poikani. Vaadin, että hänen ruumiinsa luovutetaan välittömästi, että voin haudata hänet inhimillisellä tavalla, hän vetosi videoviestissä.

Putin ei ole kommentoinut viestiä eikä vastannut siihen.

Oikeuden on määrä käsitellä asiaa 4. maaliskuuta. Kuuleminen käydään suljettujen ovien takana, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi.

VENÄJÄN vankeinhoitoviranomaisten mukaan Navalnyi kuoli perjantaina vankileirillä, jossa hän suoritti 19 vuoden tuomiota. Venäjän viranomaisten mukaan Navalnyin kuolemaa tutkitaan yhä.

Tutkijat ovat sanoneet pitävänsä Navalnyin ruumista vähintään kaksi viikkoa tutkimuksia varten, Navalnyin lehdistöedustaja Kira Jarmysh kertoi videopalvelu Youtubessa maanantaina.

NAVALNYIN vaimo Julija Navalnaja on sanonut jatkavansa miehensä työtä. Hän on syyttänyt miehensä kuolemasta Putinia. Navalnyin tukijoukko on myös syyttänyt viranomaisia Navalnyin ruumiin piilottelusta kuolinsyyn peittämiseksi.

Tiistaina oppositiopoliitikko Ilja Jashin vannoi myös jatkavansa ystävänsä ja kollegansa Navalnyin työtä demokratian edistämiseksi Venäjällä.

Uutistoimisto Tass kertoi tiistaina Venäjän sisäministeriön laittaneen Aleksei Navalnyin pikkuveljen Oleg Navalnyin etsintäkuulutettujen listalle. Ministeriön tietokannan mukaan Oleg Navalnyita etsitään Venäjän rikoslain pykälän perusteella. Tassin mukaan tietokannan tiedossa ei tarkenneta, mistä pykälästä on kyse.