Navalnyin ruumiin kuljettamisessa suuria vaikeuksia

Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin ruumiin kuljettamisessa ruumishuoneelta kirkkoon hautajaisia varten on suuria vaikeuksia, koska ruumisauton kuljettajia on uhkailtu, eivätkä he uskalla kuljettaa arkkua, kertoivat Navalnyin tukijat torstaina.