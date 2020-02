Näyttelijäliitto kaipaa valtionosuusuudistukseen teattereille kannustimia taiteilijoiden palkkaamiseen

Tänään julkaistu esitys esittävän taiteen valtionosuusuudstukseksi saa Näyttelijäliitolta risuja ja ruusuja. Liitto on huolissaan näyttelijöiden vähentämisestä teattereissa ja toivoo uudistukselta kannustimia taiteilijoiden palkkaamiseen.

Näyttelijäliitto kertoo teattereiden kohdistaneen viime vuosina säästöt erityisesti taiteilijoihin. Siksi liitto on esittänyt valtionosuusuudistusta pohtineille työryhmille taiteilijahenkilötyövuosikerrointa, jolla kannustettaisiin teattereita palkkaamaan nimenomaan taiteilijoita.

”Vakituisten näyttelijöiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana romahtanut ja suunta näyttää jatkuvan. Samaan aikaan teknistä ja hallinnollista vakituista henkilökuntaa on palkattu teattereihin lisää”, liitto kertoo kannanotossaan.

”Kuukausipalkkaisia näyttelijöitä ei ole kuitenkaan korvattu vierailevilla eli määräaikaisilla näyttelijöillä. Myös vierailevien näyttelijöiden määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Teatterit ovat heikentyneessä taloustilanteessa kohdistaneet säästöt erityisesti näyttelijöihin, mutta myös muihin taiteilijoihin.”

Näyttelijäliiton mukaan marraskuussa 2019 teattereissa työskenteli vakituisesti 1942 henkilöä, joista näyttelijöitä 413 eli noin viidesosa.

Liiton mukaan vuodesta 2010 kiinnitettyjä näyttelijöitä on vähennetty lähes 80:llä. Muuta vakituista henkilökuntaa on vähennetty vain noin 20:lla henkilöllä ja samalla työnjohtajien, mestarien, tuottajien, tuotantosihteerien ja johtajien määrää on lisätty.

Näyttelijäliitto pitää kuitenkin tänään julkaistua työryhmän ehdotusta uudistuksesta pääosin hyvänä.

”Erilliset yksikköhinnat eri taiteenaloille, Tampereen Työväen Teatterin ja Svenska Teaternin nykyisen aseman säilyttäminen ja toisaalta joustavuus ja mahdollisuus ottaa uusia toimijoita. Lisäksi on hyvä, että 2020-2023 julkisen talouden suunnitelmassa on päätetty lisätä 10 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä asteittain”, liitto listaa.