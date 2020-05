NBA:n takavuosien supertähti sairaalassa koronan vuoksi

NBA-koripalloliigan 1980- ja 1990-luvun tähtipelaajiin kuulunut Patrick Ewing on joutunut sairaalahoitoon koronavirustartunnan takia. Ewing, 57, on kaksinkertainen olympiavoittaja ja koripalloilun Hall of Famen jäsen. Hän valmentaa nykyisin Georgetownin yliopiston joukkuetta.