NBC: Joe Biden vie Wisconsinin nimiinsä 20 000 äänellä

Demokraattien ehdokas Joe Biden on voittamassa Wisconsinin osavaltion nimiinsä. Hän johtaa sitä noin 20 000 äänellä, kun äänistä on laskettu virallisesti 97 %.

Meagan Wolfe osavaltion vaalilautakunnasta kertoo kuitenkin NBC:lle, että ääniä ei ole enää laskematta.

Jos Biden voittaa Michiganin, Wisconsinin, Nevadan ja Arizonan, Biden nousee presidentiksi. Tällä hetkellä Biden johtaa kaikissa niissä.

NEW: ”All of the ballots have indeed been counted” Wisconsin Elections Commission Administrator Meagan Wolfe says on @NBCNews.

”We’re not seeing that there’s any counties that haven’t posted their results on their websites.”

NBC News currently has Biden ahead by 20,697 votes.

— Shaquille Brewster (@shaqbrewster) November 4, 2020