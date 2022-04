”Ne tulivat takapihalle, kasvimaalle ja ampuivat” – ukrainalaisnainen kertoo venäläissotilaiden säälimättömistä teoista

Kun venäläiset sotilaat saapuivat Kiovan länsipuolella sijaitsevaan Andriivkan kylään, maa tärisi. Svitlana Pylyptshukin mukaan se oli maaliskuun ensimmäisiä päiviä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän osoittaa pahoin tuhoutuneen vaaleanpunaisen talonsa takapihalle, mistä sotilaat tulittivat.

- Ne tulivat talon takapihalle, kasvimaalle ja ampuivat. Koko talo huojui. Vajassa ovet eivät pysy enää kiinni, kun maa tärisi niin paljon.

Ensimmäisenä päivänä sotilaat tulivat Pylyptshukin mukaan vaatimaan akkuja heidän kahdesta autostaan.

- He suuntasivat rynnäkkökiväärit poikaani ja sanoivat, että ota akut pois. Yhden akun hän sai irti, mutta toinen ei lähtenyt.

Seuraavana päivänä sotilaat hakivat puhelimet ja laturit pois. Perhe antoi puhelimista kaksi ja onnistui piilottamaan loput. Pylyptshukin mukaan venäläiset kävivät asuntoa läpi, mutta eivät itse avanneet kaappeja, vaan pyysivät asukkaita näyttämään niiden sisällöt.

- Sitten seuraavana päivänä he tulivat ja sanoivat, että teillä on vielä jäljellä puhelimia. He sanoivat, että meidän on nyt pakko luovuttaa kaikki puhelimet. Että he suorittavat etsinnän, ja jos he löytävät puhelimia, he ampuvat kaikki. Sitten luovutimme puhelimet, jotka olimme piilottaneet.

STT uutisoi aiemmin samassa kylässä asuvasta naisesta, joka kertoi, että kolme nuorta miestä ammuttiin, sillä heillä oli älypuhelimet.

Pylyptshukin mukaan venäläisillä ilmeisesti oli riittävästi ruokaa, koska sitä he eivät kysyneet.

- He halusivat taskulamppuja, pattereita, ja he etsivät myös videonauhureita ja kasetteja niitä varten. Olimme yllättyneitä, koska emme me käytä sellaisia.

”Jos me emme nyt poistu, niin tuskin jäämme eloon.”

Pylyptshuk sanoo, että he onnistuivat lähtemään kylästä 9. maaliskuuta. Venäläiset päästivät heidät Borodjankan suuntaan. Neljä tai viisi muuta autoa lähti samaan aikaan ajamaan.

- Ehdottomana ehtona oli, että autoissa on valkoisia liinoja.

He tekivät kuten käskettiin, mutta silti heitä alettiin ampua. Pylyptshukin mukaan kyseessä oli ilmeisesti kranaatinheitin. Sirpaleet osuivat letkan ensimmäiseen, mutta kaikkien autojen onnistui kääntyä takaisin.

Pylyptshuk sanoo, että he lähestyivät kylää ennen Borodjankaa, missä kasvanutta autoletkaa vastassa oli aikaisempia raskaammin aseistautuneet, kokonaan mustiin pukeutuneet venäläissotilaat.

- Siellä tien vierellä puiden välissä seisoi ja makasi sotilaita mustissa univormuissa.

Seuraavaksi venäläiset käskivät kaikki ulos autoista. Joukossa oli äiti vauvansa kanssa ja lapsia, ja kaikki tarkastettiin, Pylyptshuk kertoo.

- Sotilaat mustissa vaatteissa sanoivat, että pian tulossa on venäläinen kolonna ja kun se ajaa tiellä, se ajaa kaikkien autojen yli, että jos me emme nyt poistu, niin tuskin jäämme eloon.

Autot ajoivat tien sivuun. Pylyptshukin mukaan kolonnassa oli lopulta ainoastaan rekkoja ja polttoainetta kuljettaneita autoja.

Pylyptshuk kertoo, että he eivät koskaan päässeet Kiovaan ja pakenivat lopulta Länsi-Ukrainaan sukulaisten luokse. Andriivkaan he saivat luvan palata 10. huhtikuuta. Heidän poissa ollessaan talo oli tuhottu, venäläiset olivat asuneet heidän kellarissaan.

”Alekseita oli ammuttu päähän.”

Pylyptshukin mies Oleh kärrää kottikärryillä romua talon rauniosta. Heidän mukaansa seinät heiluvat, ja talo joudutaan purkamaan. He aikovat rakentaa sen uudelleen.

Pylyptshuk sanoo surevansa talon kohtaloa, sillä siihen oli pantu paljon aikaa ja rahaa. Hän kiirehtii lisäämään, että omaisuuden menettäminen ei ole mitään verrattuna läheisten menettämiseen.

Naapurissa asunut kolmekymppinen Aleksei katosi hänen mukaansa ensimmäisinä päivinä. Tämän luultiin menneen äitinsä luokse, joka asuu samassa kylässä.

- Hänet löydettiin kylän rajalta. Hänellä oli kädet sidottuina ja muovipussi päässä. Häntä oli ammuttu päähän. Kyläläiset sanovat, ettei hän ollut ainoa uhri.

STT-Jecaterina Mantsinen