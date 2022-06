Neljä kaupunkia ja KT saivat sakot – ”Päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perusoikeus”

Työtuomioistuin on tuominnut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä Helsingin, Kuopion, Rovaniemen ja Vantaan kaupungit hyvityssakkoihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tuomio koskee KT:n ja kaupunkien toimintaa kevään kuntasektorin lakkoihin liittyen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että kyse on KT:n antamasta ohjeistuksesta työnantajille kunta-alan työtaistelujen varalta.

– Jukon näkemyksen mukaan KT ohjasi kuntia ja kuntayhtymiä edellyttämään, että tietyt viranhaltijat eivät asemansa vuoksi osallistu lakkoihin. Kunta-alan lainsäädäntö ei kuitenkaan oikeuta tällaiseen rajaukseen minkään henkilöstöryhmän osalta, hän toteaa tiedotteessa.

Juko nosti asiasta kanteen työtuomioistuimeen huhtikuun alussa, kun sai tietää KT:n ohjeistuksesta ja siitä seuranneista kaupunkien päätöksistä.

– Katsoimme, että ohjeistuksella voitiin yrittää vaikuttaa laillisen työtaistelumme tehoon. Lisäksi työntekijät saattoivat kokea heille osoitetut päätökset painostuksena olla osallistumatta lakkoon.

Työtuomioistuin oli Jukon kanssa samaa mieltä. Se katsoi KT:n ja kaupunkien ohjeiden luoneen vaikutelmaa, että lakkoon osallistuminen ei ole tehtävien vuoksi mahdollista tai ei ainakaan suotavaa.

Juko pyysi myös poliisia tutkimaan.

Työtuomioistuin totesi, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut kokea annetut ohjeet painostukseksi.

– Päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perustuslain suojaama perusoikeus ja tällaisen oikeuden rajoittaminen edes välillisesti on kiellettyä, Vattulainen korostaa.

Työtuomioistuimen mukaan KT:n ja kaupunkien ohjeet ovat olleet omiaan heikentämään työtaistelun tehoa, mitä on pidettävä työnantajan vastatoimenpiteenä laillista lakkoa vastaan. Toimenpide on kohdistunut useiden viranhaltijoiden lisäksi myös Jukoon, joka oli osapuolena keväällä käydyissä virkaehtosopimusneuvotteluissa.

Työtuomioistuin tuomitsi KT:n ja neljä kaupunkia maksamaan Jukolle hyvityssakkoa kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa säädetyn työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. KT:n sakko on suuruudeltaan 6 000 euroa, Helsingin 4 000, Kuopion 3 000, Rovaniemen 2 500 ja Vantaan 3 000 euroa.

Lisäksi kaupungit ja KT velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Jukon oikeudenkäyntikulut, noin 11 000 euroa.

Juko pyysi huhtikuussa myös poliisia tutkimaan, ovatko kuntatyönantajien toimet loukanneet rikoslain 47 luvun 5 §:n tarkoittamalla tavalla järjestäytymisvapautta.

– Tietojemme mukaan tämä asia on edelleen poliisin tutkittavana, Vattulainen kertoo.