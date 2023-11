Neste aikoo karsia Suomesta jopa 350 työpaikkaa – ”Vaikutukset määrittyvät vasta tämän muutosprosessin kautta”

Polttoainevalmistaja Neste aikoo yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan ja suunnittelee merkittäviä henkilöstövähennyksiä. Yhtiö ilmoitti keskiviikkona, että se ennakoi vähentävänsä maailmanlaajuisesti noin 400 työpaikkaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa yhtiö aikoo karsia alustavien arvioiden mukaan noin 300-350 työpaikkaa. Määrä tarkentuu muutosneuvotteluiden edetessä.

Neste arvioi, että työpaikkojen vähennykset tuovat yhteensä noin 50 miljoonan euron vuosittaisen säästön.

Vielä ei ole tarkemmin tiedossa, minne vähennykset kohdistuisivat Suomessa. Nesteen toimitusjohtajan Matti Lehmuksen mukaan yhtiö on vasta käynnistämässä tarkemman suunnittelun.

Neste ei ottanut kantaa siihen, miten suuri osa vähennyksistä tehtäisiin irtisanomisilla. Lehmuksen mukaan keskiviikkona ilmoitettuja suunnitelmia käydään läpi työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kanssa ja etsitään ratkaisuja muutosten toteuttamiseksi.

- Vaikutukset määrittyvät vasta tämän muutosprosessin kautta, Lehmus sanoi STT:lle.

- Päätös tällaisesta muutosprosessista, joka vaikuttaa henkilöstöön, ei tietenkään koskaan ole helppo, mutta se on samalla välttämätön. Haluamme luoda tällä vahvan pohjan tulevalle.

Neste kertoi tiedotteessa, että vähennyksiä olisi luvassa muun muassa uusiutuviin liiketoimintoihin ja kehitysrooleihin.

Nesteellä oli syyskuun lopussa noin 6 100 työntekijää, joista lähes 4 000 Suomessa.

SUUNNITELLUILLA toimilla Neste pyrkii vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyään.

Lehmuksen mukaan Neste on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja etenkin uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta on kasvanut. Hän kertoi, että Neste on tehnyt useita investointeja ja yritysostoja sekä laajentunut uusille markkinoille.

- Tämän kasvun myötä organisaatiomme monimutkaisuus on kasvanut, ja myös kustannuksemme ovat nousseet, Lehmus sanoi.

Tämä on Lehmuksen mukaan taustalla siinä, että Neste haluaa nyt organisaatiomuutoksilla luoda yksinkertaisemman toimintamallin ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Hänen mukaansa Neste jatkaa uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiansa toteuttamista ja keskittyy samalla tehokkuuden parantamiseen.

NESTEEN uusiutuvien tuotteiden kolme erillistä liiketoimintayksikköä on tarkoitus yhdistää yhdeksi yksiköksi, joka kattaa kaikki uusiutuvat liiketoiminnot. Yhtiö aikoo myös tarkastella kehityshankkeitaan lisäsäästöjen saamiseksi.

Lehmus kuvailee, että makrotalouden näkymät ovat epävarmat ja geopoliittinen epävarmuus suurta.

- Meidän alallamme uusiutuvissa markkina kasvaa, mutta ennakoimme myös kilpailun kasvavan. Näillä toimenpiteillä haluamme varmistaa pitkän aikavälin kilpailukykymme tässä toimintaympäristössä.

Suomessa Nesteen muutosneuvottelut alkavat heti.