Neste kokeilee uusiutuvaa laivapolttoainetta – ”Meille strateginen askel”

Neste kertoo kokeilevansa yhteistyökumppaninsa Nordic Marine Oilin kanssa uusiutuvaa laivapolttoainetta, jonka tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Merenkulun osuus maailmankaupasta on 90 prosenttia, ja liikenteen päästöistä laivojen osuus on maailmanlaajuisesti 13 prosenttia.

Tällä hetkellä Neste valmistaa uusiutuvia polttoaineita tieliikenteen ja lentoliikenteen tarpeisiin.

- Meriliikenne on yksi suurimmista liikenteen päästölähteistä. Tuemme laivayhtiöitä siirtymässä kohti hiilineutraalia toimintaa, kertoo Nesteen laivapolttoaineista ja palveluista vastaava Sveta Ukkonen tiedotteessa.

Nordic Marine Oil on erikoistunut laivapolttoaineiden ja voiteluöljyn toimittamiseen merenkulkualalle. Yhtiöllä on toimintaa Tanskan tärkeimmissä satamissa, joissa uusi laivapolttoaine on saatavilla tästä kuukaudesta alkaen.