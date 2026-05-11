Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

11.5.2026 10:57 ・ Päivitetty: 11.5.2026 10:57

Netanjahu: Aika luopua Yhdysvaltojen miljardituesta

AFP / LEHTIKUVA

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Netanjahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisin antaman 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan.

- Mielestäni on aika irrottautua jäljellä olevasta sotilaallisesta tuesta. Aloitetaan nyt ja tehdään se seuraavan kymmenen vuoden aikana, Netanjahu sanoi.

Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gazassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puoluerajojen, vaikka vastustajiakin löytyy ainakin demokraattien riveistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Heikki Sihto

Ulkomaat
9.5.2026
Sotanostalgian sumentama kansa: Jonna Alava tutkii, miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan ja Putiniin
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
9.5.2026
Kokoomusohjelma hersyttelee: valttikortit kaikille ja Suomi kukoistamaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU