11.5.2026 10:57 ・ Päivitetty: 11.5.2026 10:57
Netanjahu: Aika luopua Yhdysvaltojen miljardituesta
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta.
Netanjahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisin antaman 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan.
- Mielestäni on aika irrottautua jäljellä olevasta sotilaallisesta tuesta. Aloitetaan nyt ja tehdään se seuraavan kymmenen vuoden aikana, Netanjahu sanoi.
Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gazassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puoluerajojen, vaikka vastustajiakin löytyy ainakin demokraattien riveistä.
