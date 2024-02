Netanjahu lupasi Rafahin siviileille turvallisen pakotien ennen hyökkäystä, mutta ei tarkentanut mihin ihmiset voisivat paeta

Rafahin kaupunkiin Gazan eteläosaan Egyptin rajan tuntumaan paenneille sadoille tuhansille palestiinalaissiviileille järjestetään turvallinen poistumistie ennen kuin Israel hyökkää kaupunkiin, lupasi Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että maahyökkäys kaupunkiin, johon on paennut toista miljoonaa ihmistä, voi johtaa erittäin suureen kuolleiden määrään. Myös Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se kannata hyökkäystä.

- Aiomme tehdä sen, mutta tarjoamme turvakäytävän siviileille, jotta he voivat poistua, pääministeri sanoi ABC News -kanavalle antamassaan haastattelussa.

Pääministeri ei kuitenkaan tarkentanut, mihin ja miten ihmiset voisivat paeta. Netanjahun mukaan Israel on valmistelemassa yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Israelin armeijan mukaan Rafahissa on runsaasti äärijärjestö Hamasin taistelijoita ja johtoa. Netanjahu on korostanut, ettei “täydellinen voitto” Hamasista ole mahdollinen, jos Rafahiin ei hyökätä.

Israel on toistaiseksi tehnyt kaupunkiin ilma- ja tykistöiskuja, mutta maajoukot eivät ole vielä tunkeutuneet kaupunkiin.

ISRAELILAISLEHTI Haaretz kertoi sisäpiirilähteisiinsä nojaten, ettei hyökkäyksen ajankohtaa ole vielä päätetty.

Lehden mukaan Israel ei muun muassa ole päässyt Egyptin kanssa sopuun Egyptin ja Gazan välillä kulkevien tunneleiden kohtalosta. Hamasin uskotaan käyttäneen tunneleita salakuljettaakseen muun muassa aseita ja muita tarvikkeita Gazaan.

Eräs Haaretzin lähteistä uskoi, että Israelin julkistettujen hyökkäysaikeiden tarkoituksena on painostaa Hamasin johtajia myönnytyksiin osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Länsimaat ovat toistuvasti yrittäneet saada Israelia luopumaan hyökkäysaikeista.

- Gazan asukkaat eivät voi hävitä ilmaan. Hyökkäys Gazaan merkitsisi humanitaarista katastrofia, kirjoitti Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock viestipalvelu X:ssä.

Britannian ulkoministeri David Cameron puolestaan sanoi olevansa syvästi huolissaan hyökkäysaikeista.

- Etusijalla tulisi olla välittömän tauon saaminen taisteluihin ja panttivankien vapauttaminen, Cameron vaati.

Hamasin valvoman Gazan terveysministeriön mukaan 94 ihmistä sai surmansa Israelin iskuissa Gazaan sunnuntain vastaisena yönä. Viidettä kuukautta jatkuvan sodan aikana Gazassa on kuollut terveysministeriön mukaan yli 28 000 ihmistä, valtaosin naisia ja lapsia.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun Hamas ja muut äärijärjestö olivat hyökänneet Israeliin ja tappaneet Israelin viranomaisten mukaan 1 160 ihmistä, valtaosin siviilejä. Lisäksi järjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista yli 130 on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.