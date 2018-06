Neuvonantaja jyrähtää: ”Puolueiden on palattava kansanvallan ytimeen ja vastuuseen demokratian uskottavuudesta”

Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman sanoo, että poliittisella järjestelmällä on haasteita sopeutua globaaliin ja digitaaliseen maailmaan. Puolueet ovat vaikeuksissa uusien osallistumistapojen kanssa, vaikka demokratian toimivuus on sidottu juuri puolueisiin.

Demokratian arvostuksen tilanne ei ole hänen mukaansa kuitenkaan toivoton. Sitra julkaisi Backmanin ja neuvonantaja Liisa Hyssälän koostaman Kansanvallan peruskorjaus -raportin kuluneena keväänä.

On pohdittava mitä yhteisellä Suomella ymmärretään nyt ja tulevaisuudessa.

Raportin mukaan suomalaiset luottavat instituutioihin. Äänestysaktiivisuus on eurooppalaista keskikastia. Vaalit ovat kuitenkin vain yksi poliittisen osallistumisen tapa. Puolueet ovat siinä keskeisin vaaliorganisaatio.

”Puolueiden on palattava kansanvallan ytimeen ja vastuuseen demokratian uskottavuudesta”, Backman sanoo.

Tällä hän tarkoittaa, että puolueiden on avattava ohjelma- ja valmistelutyötään tai uudistettava järjestörakenteita sekä annettava lisää valtaa jäsenilleen.

”On pohdittava mitä yhteisellä Suomella ymmärretään nyt ja tulevaisuudessa. Tai että onko kansanvalta kaikkien suomalaisten valtaa ja ketkä ylipäänsä ovat suomalaisia.”

Entinen ministeri ja SDP:n kansanedustaja Backman puhui maanantaina Työväen Sivistysliiton vuosikokouksessa Helsingissä.

Perustuslakiin tehty muutos kansalaisaloitteen mahdollisuudesta on nopeasti tuottanut merkittäviä muutoksia lainsäädäntöömme.

Työväen Sivistysliiton hallituksen puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola sanoi puolestaan luottavansa suomalaiseen demokratiaan.

”Suomalaiset ovat demokratian puolustajia. Itsenäisyytemme alussa meni runsaat pari vuosikymmentä ennen kuin demokratia ja siihen perustuva oikeusvaltio lopulta vakiinnutti asemansa Suomessa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys tänäkään päivänä, kun katsomme maamme rajojen ulkopuolelle. Siksi meidän on oltava hereillä ja tehtävä demokratian eteen jatkuvasti työtä.”

Kun kansalaisyhteiskunta on aktiivinen, Kantolan mukaan myös päättäjien eduskunnassa ja kuntien valtuustoissa on osattava ennakoida nopeasti muuttuvaa ympäristöä niin kotimaassa kuin maan rajojen ulkopuolellakin. Eduskunnan on hänen mukaansa oltava keskeisin edustuksellisen demokratian foorumi, mutta myös kansalaisten vaihtoehtoisia osallistumistapoja on kuultava ja kehitettävä.

”Kansalaisaloitteiden suosio on yllättänyt monen edustajan. Perustuslakiin tehty muutos kansalaisaloitteen mahdollisuudesta on nopeasti tuottanut merkittäviä muutoksia lainsäädäntöömme. Se on synnyttänyt liikkeitä, joissa kansalaiset nostavat esiin epäkohtia joita sitten eduskunnan päätöksellä korjataan.”

Yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat hänen mukaansa tärkeitä elementtejä demokratiassa.

”Vapaa sivistystyö antaa ihmisille välineitä ja rohkeutta osallistua syvälliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa ihmisiä yhteistoimintaan ja aktiivisuuteen, puuttumaan epäkohtiin.”

TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta.