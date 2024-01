Neuville otti uransa toisen voiton Montessa – Latvala: “Onhan se pettymys, kun ei voittoa saatu”

Kuivasta kelistä huolimatta rallin MM-kauden legendaarisessa Monte Carlon rallissa oli jälleen yllätyksellinen ja vaikea. Vaikka lunta ei ollutkaan odotettua määrää, löytyi jäätä ”yllättävästi”, vaikka pahat paikat olivat kaikilla tiedossa jo nuotituksen jälkeen. Pertti Knuuttila

Tähän kohtaloon sortuivat Toyotan Takamoto Katsuta sekä Hyundain Ott Tänak, jotka pilasivat rallinsa junnuvirheeseen.

Rengastaktiikka nousi myös odotetusti oleelliseksi, vaikka kukaan ei nastarenkaita tarvinnut. Oleelliseksi nousi pehmeiden renkaiden säästäminen loppuun, koska ne kestivät paremmin ylikuumenemista kuin supersoftit, kun siirryttiin ajamaan lähes lumettomien Meri-Alppien lämpöön.

Tämä näkyi jännittävässä WRC2:n viimeisen ek:n loppuratkaisussa, jossa Citroenin Yohan Rossell kukisti vain neljällä sekunnilla Skodan espanjalaiskuskin Pepe Lopezin.

– Eilen tajusin, että jos pusken yli limiitin, en voita rallia. Pysyin rauhallisena ja keskityin enkä ajanut yli, pidin renkaat kunnossa ja huomasin, että minulla onkin mahdollisuus, selvitti ranskalainen, joka aikoo tällä kaudella päästä asvalttimiehen maineesta ja ajaa voitosta kaikilla pinnoilla.

TOYOTAN Jari-Matti Latvalan mielestä niin ikään tiukka kamppailu WRC1:n voitosta ei ratkennut renkaisiin.

– Kyllä panin merkille, että Hyundailla näytti olevan erilainen rengastaktiikka torstain aloituksessa, he käyttivät heti alkuun supersofteja pois enemmän kuin Toyotat. Mutta ei se kyllä siihen ratkennut, sanoi Latvala.

– Onhan se pettymys, kun ei voittoa saatu. Mutta merkkimestaruudessa olemme pisteen edellä ja se on hyvä juttu. Eilen iltana alkoi jo luisumaan, kun Thierry (Neuville) pystyi hyökkäämään. Kyllä kokonaisuutena molemmat kuljettajat (Ogier toinen ja Evans kolmas) tekivät hyvän työn. Ja Taka (Katsuta) tuli loppua kohti paremmin, tiivisti tallipäällikkö Latvala pääluokan kauden avauksen.

– Ralli kakkosissa tavoite oli podiumille, siitä jäätiin. Sami (Pajari) ajoi yhden tosi hyvän ek-ajan. Hän oli varovainen, ei halunnut riskejä. Auto ei istu likaisiin leikkauksiin, eikä sitä ole siihen riittävästi testattu. Uskon, että ollaan vahvoja Ruotsissa, sanoi Latvala.

Rally2-autojen luokassa viidenneksi ja parhaaksi Toyotaksi ajaneen Sami Pajarin omat kommentit rallin aikana olivat saman suuntaisia.

– Hyvin mielenkiintoinen ralli. Haastava kuten aina. Ilman suurempia ongelmia maalissa. Muutama hyvä pätkä siellä välissä. Koitettiin monia asioita ja yritettiin oppia niistä. Itteni kannalta ei väliä, kun ei pisteistä ajettu. Aina laittaa miettimään uusia asioita ja omaa tekemistä, summasi Pajari maalissa Monacossa.

– Odotan, että tästäkin tulee tosi tasainen ja kova kausi. Ruotsissa on monta kovaa kanssa viivalla, ennusti yhden rengasrikon kokenut Pajari.

Hän jäi saman luokan autolla ajaneesta Rosselista lopulta lähes viisi minuuttia.

RALLIN loppua kohden jatkuvasti ajoaan parantanut Hyundain Thierry Neuville oli lopulta häkellyttävän ylivoimainen. Saattaa olla, että Montessa nähtiin aikakausien murros, kun Neuville ajoi toisen voittonsa ja Ogier ei saavuttanut kymmenettään.

Neuville kuvasi jo lauantain pimenevässä illassa ek:n maalissa ajoaan sanalla täydellinen, jota on harvoin kuultu hänen suustaan. Ottaen huomioon, että Neuville pyörähti kerran perjantaina menettäen 15 sekuntia, hän pystyi kasaamaan ajonsa lauantaiksi, jolloin riisti Evansilta johtopaikan, menetti sen yhden ek:n ajaksi Ogierille ja loppu on historiaa.

Hän ajoi myös kahdeksan pohja-aikaa 17:stä.

On selvää, että kaudesta tulee kova Hyundain ja Toyotan välille. Hyundai on vahvistanut tiimiään johdonmukaisesti uusilla henkilöillä. On myös selvää, että sitkeä työ tiimin testialueella Jämsän Hallissa on ollut ja tulee olemaan siinä isossa roolissa. Etenkin, kun seuraava osakilpailu ajetaan Ruotsissa ei menetys jää kiinni talvisista testiolosuhteista.