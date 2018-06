Neuville voittoon Sardiniassa – Ogier taipui ehkä jopa ajamalla, tuomaristo tutki

Rallin MM-sarjan puoliväli ylitettiin Sardinian poikkeuksellisissa sääoloissa – perjantain ennennäkemättömissä sateissa. Niinpä voitosta ajoivat lähtöpaikoistaan huolimatta MM-sarjan ykkönen ja kakkonen: Thierry Neuville ja Sebastien Ogier.

Näytti siltä, että Neuville ajoi voittoon tiukan sekunnin kymmenyksillä, tarkalleen vain 0,7 sekunnilla. Näytti siksi, että Ogierin autokunta unohti aikakorttinsa toiseksi viimeisen erikoiskokeen maaliin. Sen voi palata hakemaan jalkaisin, mutta ei ajamalla. Tämä sen takia, että ajaminen olisi poikkeamista tiekirjasta, joka taas aiheuttaa automaattisen kilpailusta hylkäämisen. Junnumoka, joka saattaa maksaa Ogierille kuudennen maailmanmestaruuden.

– Ralli oli loppuun asti tiukka. Ogierin aikakortin unohdus ei kylläkään voi jäädä ilman seuraamuksia, belgialainen Neuville totesi viimeisen ek:n maalissa selätettyään Ogierin.

Toteamuksessa oli rankka viesti MM-sarjan johtoon edellisessä, Portugalin rallissa, 19 pisteellä siirtyneeltä Hyundain kiistattomalta ykköskuskilta. Viidettä kautta MM-sarjassa ajava korealaistalli on janonnut voittoa – ja etenkin merkkimestaruutta, jossa sen johto ennen Sardiniaa oli vain 13 pistettä ennen M-Sportin Fordia.

Siksi ei ole yhdentekevää MM-sarjan, eikä koko autourheilunkaan kannalta, katsotaanko Ogierin ja hänen kartturinsa Julien Ingrassian virhe läpi sormien vai ei. Heille kyse on 22 MM-pisteestä.

”Ei kukaan voi lähettää aikakorttia kirjeessä.”

Tapahtumaan liittyy myös kilpailun järjestäjä ja Toyotan Ott Tänakin kartturi Martin Järveoja, joka toimitti aikakortin Ogierin kartturi Ingrassialle ennen seuraava aikatarkastusasemaa. Missään oloissa ei AT-toimitsijoiden olisi pitänyt antaa toisen autokunnan aikakorttia toisen autokunnan kuljetettavaksi. Säännöt ovat selvät: kilpailijaparin on kuljetettava kaikki materiaalit varaosista alkaen mukanaan. Aikakortti on tärkein materiaali.

– Ei kukaan voi lähettää aikakorttia kirjeessä. Pitää odottaa tuomariston päätöstä, jos asia ylipäätään menee tuomaristoon. Vanhasta muistista sanoisin, että kuljettajaparin tehtävä on kuljettaa aikakortti mukanaan, Mikko Hirvosen ex-kartturi Jarmo Lehtinen totesi.

Hän osallistui Sardiniaan Toshiko Arain kartturina lukien nuotteja englanniksi. Parin oma kilpailu päättyi keskeytykseen WRC2-luokan johtopaikalta.

– Onhan protestin tekeminen aina kilpaileville talleille imagokysymyskin, mutta toisaalta aikasakkoja on jaettu shikaani-hidasteeseen osumisestakin. Ja on tämä nyt mielestäni vakavampi asia, Toyotan urheilutoimen johtajanakin työskennellyt Lehtinen jatkoi.

Toisaalta hän kyseenalaistaa, mihin nykyään enää aikakortteja tarvitaan.

Asian voisi hoitaa toki teknisesti muutoinkin. Mutta säännöt ovat kuitenkin säännöt. Ja ilman sääntöjä, ei tietenkään voi puhua urheilustakaan – vaan luisutaan leikin teorian puolelle.

Hyuandain tallipäällikkö Michel Nandan painotti FIA:n lehdistötilaisuudessa kovaa ja hyvää urheilullista kilpailua.

– Emme sano mitään, Nandan tiuskaisi erikseen kysyttäessä.

– Meidän tehtävä ei ole tähän puuttua. Ralliorganisaation pitää reagoida virheisiin ja tarvittaessa tutkia, hän sanoi hikeentyneenä.

Julien Ingrassia myönsi lehdistötilaisuudessa tehneensä virheen.

– Olen ottanut 1 000 kertaa aikakortin maali-AT:lla, nyt se jäi.

– Minä en huomannut mitään. En ole koskaan koskenut aikakorttiin, pyöritteli puolestaan mestari Ogier.

Tapahtuman painaminen villaisella tekisi syvän loven rallin imagoon ja etenkin uskottavuuteen urheiluna. Viihteellistyminen ja markkinahömppä peittoaisivat rehdin nopeuskilpailun, jossa muodolla ei olisi merkitystä – koska se perustuu sääntökirjaan. Aikamoinen karhunpalvelus koko lajille.

Puoli tuntia FIA:n lehdistötilaisuuden päätyttyä Kansainvälisen autourheilun kattojärjestön lehdistösihteeri ilmoitti, että autokunta numero yksi (Sebastien Ogier – Julien Ingrassia) on kilpailun tuomariston tutkinnanalaisena.

Rallin kolmonen, mahdollisesti kakkonen, Esapekka Lappi myhäili tyytyväisyyttä.

– Tarvitsen harjoitusta lyödäkseni nämä kaverit. Lisäpisteistä en ajanut, kun näin tiellä isoja kiviä. Jyväskylässä on oltava kova ollakseen podiumilla – mutta olen valmis, urallaan toista kertaa kolmen sakkiin ajanut Lappi totesi.

Hänen ajonsa Sardiniassa oli huippua muuttuvissa olosuhteissa. On muistettava, että hän on ajanut WRC:lla MM-sarjaa vasta vuoden.

Tallipäällikkö Tommi Mäkinen oli yllättynyt rallin kovuudesta.

– Paljon kovempi kisa kuin luultiin. Kauden tähänastisista kovin. Ei ole vähään aikaan ollutkaan vääntyneitä koreja. Nyt niitä tuli kerralla kaksi, Toyota-pomo kertoi viitaten Tänakin ja Jari-Matti Latvalan kärsineisiin autoihin.

– Jari-Matin ongelmaa ei oikein tiedetä vielä. Ilmeisesti jo 13. ek:lla jotakin oli tapahtunut ja sitten hangannut johonkin, mikä ehkä aiheutti laturivian, Mäkinen selvitti.

– Tietenkin käymme läpi osatoimittajien kanssa laatukontrolliasiat selvittääksemme syyn.

– Saksan rallin jälkeen katsotaan kuljettajajuttuja. Pidetään tässä miehistö hereillä. Meillä on aika hyvä miehistö. Jari-Matilla on ollut paljon epäonnea matkassa. Kaikki me tiedetään, ettei hänen ajotaitonsa ole mihinkään hukkunut, Mäkinen kuittasi kyselyn ensi kauden kuljettajavalinnoista.

Autokunta selvisi tällä kertaa sakoilla.

Epävirallisen tiedon mukaan Ogier oli mahdollisesti saamassa 40 sekunnin aikasakon aikakortin unohduksesta. Se tarkoittaisi kuitenkin lopputulosten pysymistä järjestykseltään ennallaan. Rangaistus olisi lievä, koska juosten haettuna (noin 3,5 kilometriä) autokunta olisi saanut myöhästymisestä enemmän aikasakkoa kuin Toyotan kuriiripalvelua käyttäessään.

Tuomaristo antoi kisan loputtua virallisen päätöksen: Ogier selvisi ilman pisteiden menetystä, ja autokunta sai vain 10 000 euron sakon. Mikäli sama rikkomus toistuu, vähennetään 18 merkkimestaruuspisteistä ja 22 kuljettajien mestaruuspisteistä.