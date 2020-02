Nevadan voiton ennakoidaan vahvistavan merkittävästi Bernie Sandersin asemaa demokraattien presidenttikisassa

Yhdysvalloissa senaattori Bernie Sanders oli sunnuntain tietojen perusteella menossa Nevadassa kohti selvää voittoa osavaltion kamppailussa demokraattien presidenttiehdokkuudesta. Kun 60 prosenttia Nevadan vaalikokouspaikoista on laskettu, Sanders on saamassa taakseen 46 prosenttia delegaateista, uutisoi muun muassa New York Times.