NHL-valmentaja jätti tehtävänsä – taustalla ahdisteluskandaali: ”Ei ole mitenkään mahdollista, että hän voisi kiistää tienneensä asiasta”

Jääkiekon NHL-seura Florida Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville on jättänyt paikkansa, kertoo Panthers Twitterissä. Quennevillen eron taustalla on hänen aiemmin luotsaamansa Chicago Blackhawksin ahdisteluskandaali. Rane Aunimo

Quenneville tapasi aiemmin perjantaina NHL:n pääkonttorissa New Yorkissa liigan komissaarin Gary Bettmanin ja apulaiskomissaarin Bill Dalyn. Paikalla tapaamisessa olivat myös Floridan general manager Bill Zito sekä seuran toimitusjohtaja Matthew Caldwell. Tapaamisen päätteeksi Quenneville ilmoitti erostaan.

Myös Chicagon GM jätti paikkansa

Viime keväänä Blackhawksin entinen pelaaja haastoi seuran oikeuteen kertoen videovalmentaja Brad Aldrichin syyllistyneen seksuaaliseen häirintään kahta pelaajaa kohtaan vuonna 2010. Keskiviikkona tuli julki, että oikeuskanteen nostanut ex-pelaaja on Kyle Beach.

Beachin kanne johti riippumattomaan tutkimusraporttiin, jonka tultua julki Blackhawksin general manager Stan Bowman erosi tiistaina tehtävästään. Raportin mukaan Chicagon seurajohto sai tietää syytöksistä Aldrichia kohtaan, mutta antoi Aldrichille mahdollisuuden erota itse, eikä tutkinut syytöksiä, kun Aldrich irtisanoutui itse.

Joel Quenneville valmensi Chicagoa 2008-2018. Kyle Beach sanoi keskiviikkona pitävänsä mahdottomana, ettei myös Quenneville olisi tiennyt ahdisteluepäilyistä vuonna 2010.

- Olen nähnyt tapaamisia Joel Quennevillen toimistossa heti sen jälkeen kun kerroin asiasta (Blackhawksin apuvalmentajalle) James Garylle. Ei ole mitenkään mahdollista, että hän voisi kiistää tienneensä asiasta, Beach sanoi.

NHL ilmoitti aiemmin tällä viikolla antavansa Chicagolle kahden miljoonan dollarin sakot tapahtuneesta.

Florida ei nimennyt vielä seuraajaa Quennevillelle

Panthers on aloittanut Quennevillen alaisuudessa kauden poikkeuksellisen hyvin ja joukkue on voittanut kaikki pelaamansa seitsemän ottelua. Joukkueessa on vahva suomalaisedustus. Sen kapteeni on Aleksander Barkov ja lisäksi joukkueessa pelaavat hyökkääjät Eetu Luostarinen ja Anton Lundell sekä puolustajat Markus Nutivaara ja Olli Juolevi. Floridan apuvalmentaja on Tuomo Ruutu.

Florida on kertonut nimeävänsä myöhemmin väliaikaisen päävalmentajan nyt eronneen Quennevillen tilalle.