NHL:ssä todistettiin hienoa iltaa – isänsä menettänyt pelaaja maalasi hattutempun

Suomalaispuolustaja Mikko Lehtonen nappasi kaksi syöttöpistettä, kun hänen edustamansa Columbus Blue Jackets kukisti torstain vastaisen yön jääkiekon NHL-kierroksella Nashville Predatorsin maalein 4–2. Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 23 laukausta, mutta ei pystynyt estämään Columbuksen nousua voittoon.

Lehtonen pohjusti toisen erän viimeisellä minuutilla Oliver Bjorkstrandin 2–2-tasoituksen. Päätöserän alussa hän oli mukana Mihail Grigorenkon johtomaalissa. Tehomies Bjorkstrand (2+1) niittasi loppulukemat sekunti ennen loppua. Patrik Laine jäi pisteittä neljännessä ottelussa peräkkäin.

Nashvillella oli mahdollisuus varmistaa pudotuspelipaikka keskisessä divisioonassa, mutta tappio siirsi ratkaisun seuraaviin otteluihin. Joukkueella on jäljellä vielä kaksi runkosarjaottelua. Columbus jää pudotuspelien ulkopuolelle.

– On vaikeaa päästä pudotuspeleihin. Meidän täytyy hoitaa hommamme. Kuten olemme puhuneet, kun kyseessä on iso peli, tappiokin on kova. Onko tämä kova tappio? Kyllä. Kaikki tunnemme niin, mutta kyse on siitä, miten pystymme nousemaan tästä, Nashvillen päävalmentaja John Hynes kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Dallasille jäi ohut oljenkorsi pudotuspeleihin pääsemiseen

Vain Dallas Stars pystyy uhkaamaan Nashvillen pudotuspelipaikkaa, mutta hävisi Tampa Bay Lightningille 2–6. Roope Hintz saalisti syöttöpisteen 2–3-kavennukseen. Viime kauden finalistien kohtaamisessa Tampa Bay teki Dallasin kavennuksen jälkeen vielä kolme maalia päätöserässä.

Dallas on neljän pisteen päässä Nashvillesta, mutta sillä on jäljellä yksi ottelu jahdattavaansa enemmän. Mahdollisuus pudotuspeleihin pääsemiseen on ohut.

Itäisen divisioonan kärkijoukkue Washington Capitalsin hyökkääjä T.J. Oshie kiusasi New York Rangersia hattutempulla ja oli avainmies 4–2-voitossa.

NHL:n verkkosivujen mukaan ottelu oli Oshielle ensimmäinen hänen isänsä kuoleman jälkeen. Oshie oli sivussa maanantain ottelusta. Hänen isänsä kuoli tiistaina.

Hyökkääjän suoritus sai kehuja ja ymmärrystä kanssapelaajilta.

– Näin, miten hän oli tunteiden vallassa lopussa. Se on hyvin ymmärrettävää. Minusta tuntui siltä, että hän tarvitsi halauksen. Kerroin hänelle, että hän on vahvin henkilö, jonka tiedän, ruotsalaishyökkääjä Nicklas Bäckström kiitteli Oshien asennetta.

– Ensinnäkin, oli vaikuttavaa, että hän pelasi ja kuinka hän johti joukkojamme. Sen on täytynyt olla kova paikka.

Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko jäi pisteittä. Hänen plus-miinuslukemakseen jäi kolea –2.

Rantanen pakkasella

Pohjoisessa divisioonassa Ottawa Senators kukisti Montreal Canadiensin 5–1. Montreal on vahvasti kiinni pudotuspelipaikassa, mutta ei vielä pystynyt sinetöimään pääsyä kauden huipennukseen.

Mikko Rantasen ja Joonas Donskoin tähdittämä Colorado Avalanche kärsi kirvelevän 2–3-tappion San Jose Sharksille. Colorado johti toisen erän lopulla 2–0, mutta Tomas Hertl kavensi viimeisellä minuutilla.

Päätöserän alussa Hertl tasoitti pelin. Hän oli mukana myös voittomaalissa ja pohjusti Erik Karlssonin täysosuman yhdessä Evander Kanen (0+3) kanssa. Karlsson niittasi loppulukemat päätöserän puolivälissä.

Coloradon Rantanen (–2) ja Donskoi (+1) jäivät pisteittä.