”Niin järjettömäksi maailma ei voi tulla” – kokoomuksen Valtonen siteerasi Väinö Tanneria

Kokoomus on jo pitkään kannattanut Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa, kansanedustaja Elina Valtonen korosti puolueen ryhmäpuheenvuorossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Se vahvistaisi Suomen puolustusta, voimistaisi Euroopan yhteistä turvallisuutta ja toisi ennakoitavuutta lähialueillemme. Nyt on aika ryhtyä rakentamaan polkua kohti Suomen Nato-jäsenyyttä, Valtonen totesi, kun eduskunta keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Hän arvioi, että Venäjän päätös tunnustaa Ukrainan separatistialueiden itsenäisyys ja lähettää sinne joukkoja rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta vastaan.

– Toimillaan Venäjä on hylännyt vuoropuhelun tien. Laiton maahantunkeutuminen ja Ukrainan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ovat sotatoimia, joihin lännen on vastattava päättäväisesti. On aika laittaa kova kovaa vastaan.

Valtosen mielestä taloudellisen ja poliittisen avun lisäksi hallituksen on selvitettävä mahdollisuuksia puolustusmateriaalin nykyistä laajemmasta toimittamisesta Ukrainalle.

– Euroopan unionin on reagoitava viipymättä kattavalla pakoteohjelmalla. Nord Stream 2 -kaasuputken keskeyttäminen on välttämätön toimi.

Hänen mukaansa riittävillä vastatoimilla estetään, että tilanteesta muodostuisi ennakkotapaus siitä, kuinka aseiden tukemana voi sanella Euroopan turvallisuusjärjestyksen ja rajoittaa valtioiden itsemääräämisoikeutta.

– Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ja turvallisuutemme on vakaalla pohjalla. Silti jännitteet heijastuvat myös meihin.

Valtonen viittasi siihen, kuinka vuoden 1939 loppukesällä Väinö Tanner kirjoitti J.K. Paasikivelle sodan tuskin syttyvän, sillä ”niin järjettömäksi maailma ei voi tulla”.

– Nytkään emme halua niin uskoa, mutta varautuminen myös ikäviin vaihtoehtoihin on aina jälkiviisautta edullisempaa.