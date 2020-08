Niina Malm: On väärin, että rehelliset työnantajat joutuvat epäreiluun kilpailuasemaan niiden kanssa, jotka laiminlyövät yhteisiä pelisääntöjä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn työryhmä julkaisi torstaina toimenpide-ehdotuksensa.

SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Niina Malm pitää työryhmän avauksia tärkeinä harmaan talouden torjumisen ja terveiden työmarkkinoiden edistämisen näkökulmasta.

”Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on ollut pitkään valitettavan yleinen ilmiö, oli kyse sitten siivoojista tai rakennusalan työntekijöistä. Onneksi media nosti nämä tapaukset keväällä koko valtakunnan tietoisuuteen. Hyväksikäytön yhteydessä esiintyy valitettavan usein myös räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia, ja samalla ilmiö on myös pahinta mahdollista myrkkyä terveille työmarkkinoille. On yksinkertaisesti väärin, että rehelliset ja sääntöjä kunnioittavat työnantajat joutuvat epäreiluun kilpailuasemaan niiden kanssa, jotka laiminlyövät yhteisiä pelisääntöjä”, Malm toteaa tiedotteessaan.

Työryhmä esittää muun muassa selvitystä siitä, voitaisiinko työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia vahvistaa siten, että törkeimmistä hyväksikäytön tapauksista olisi ohjeiden antamisen ja poliisille ilmoittamisen lisäksi mahdollista langettaa myös hallinnollinen seuraamusmaksu. Malm pitää ajatusta kannatettavana.

”Mikäli laiminlyönneistä olisi mahdollista langettaa työnantajalle suora seuraamusmaksu, olisi se työnantajalle selkeä taloudellinen menetys ja rangaistus. Pelkkä työsuojeluviranomaisen antama ohje ei kuitenkaan välttämättä johda mihinkään, eikä poliisille tehdyissä ilmoituksissa läheskään kaikissa laiminlyönneissä täyty tutkintapyynnön kriteerit. Tämä olisi keino, joka todella purisi epärehellisen työnantajan kukkaroon.”

Malm muistuttaa, että arvioiden mukaan Suomi menettää harmaan talouden takia vuosittain 10-14 miljardia euroa. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy on osa sitä keinovalikoimaa, jolla harmaata taloutta voitaisiin tehokkaasti torjua.

”Esimerkiksi moniviranomaisyhteistyön kehittämiseen tulisi osoittaa nyt riittävästi resursseja, jotta tämä pirullinen ongelma saataisiin kuriin. Työryhmä onkin esittänyt pysyvän virkamiesrakenteen asettamista pohtimaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa yhteisyössä ihmiskaupan, pimeän työn ja harmaan talouden vastaisen työn kanssa. Olisikin nyt tärkeää saada toimintamallit vakiinnutettua, sillä ongelma vaatii myös pidemmän ajan seuraamista.”