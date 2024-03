Niina Malm: “Vaikuttaa siltä, että ministeri ei ole ollut lainkaan tilanteen tasalla”

Hallituksen viivyttely itärajan tilanteen kanssa asettaa Suomen alttiiksi Venäjän hybridioperaatiolle, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanoo tiedotteessa. Demokraatti Demokraatti

– Päivä pitenee ja kevät lähestyy kohisten, mutta hallituksen esitys itärajan turvaamiseksi antaa odottaa itseään. Tiedossa on ollut jo kuukausia, että lumien sulaminen tuo mukanaan riskin Venäjän hybridioperaation kiihtymisestä ja laittomien maastorajanylitysten kasvusta. Missä viipyvät hallituksen ratkaisut?

Malmin mukaan hallitus on lähtenyt ratkomaan itärajan ongelmaa auttamattomasti liian myöhään.

– Hallituksessa on varmasti tiedetty jo viime vuonna, että kestävän ratkaisun löytäminen itärajan tilanteeseen ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan vie aikaa. Silti sisäministeriö nimitti asiaa pohtivan työryhmän vasta kevään kynnyksellä, kun ongelma on jo lähes sylissä. Ihmettelen, miksi sisäministeri Rantanen ei ole vielä tarttunut asiaan, sillä se on nyt vaarassa kostautua itärajalla. Vaikuttaa siltä, että ministeri ei ole ollut lainkaan tilanteen tasalla.

Malm on huolissaan siitä, että hallitus on päätymässä työssään lainvalmistelun suhteen umpikujaan.

– Kukaan ei kiistä sitä, etteikö ongelman ratkaiseminen olisi vaikeaa. Perustuslaki ja kansainväliset sopimukset asettavat työlle tiukat raamit. Se ei kuitenkaan auta, että hallitus takertuu siihen, mitä ei voi tehdä, tai tuhlaa aikaa yrittämällä tehdä mahdottomasta mahdollista. Nyt pitää sen sijaan keskittyä miettimään, mitä voidaan tehdä.