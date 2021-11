Niinistö hermostui maa- ja metsätalousministeriölle – ”Tämä kertoo ministeriöstä kaiken”

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) ryöpyttää Twitterissä maa- ja metsätalousministeriötä. Niinistö kommentoi ministeriön tviittiä, jossa korjataan tulevan ympäristöministerin Emma Karin (vihr.) näkemyksiä, joita Kari esitti Ylen Aamu-tv:ssä maanantaina. Ministeriön mukaan Kari olisi antanut ymmärtää Suomen sitoutuneen suojelemaan 30 prosenttia metsistään. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Näin ei kuitenkaan ole. EU:n biodiversiteettistrategian tavoite maa- ja sisävesialueiden 30 prosentin suojelusta koskee koko EU:n aluetta.” Maa- ja metsätalousministeriö tviittaa.

Suojelutavoitteen jyvittäminen eri elinympäristöille ja jäsenmaille on vielä tekemättä. Suomi tulee määrittelemään omat suojelutavoitteensa omassa vielä valmisteilla olevassa biodiversiteettistrategiassaan, ministeriö muistuttaa.

”Suomen maa- ja metsätalousministeriö haluaa ihan viran puolesta tiedottaa, että heille on ok, että muut maat suojelevat EU:ssa 30 prosenttia pinta-alastaan osana EU:n ja YK:n tavoitteita pysäyttää luontokato. Mutta he eivät aio osaltaan sitoutua mihinkään.”

”Tämä kertoo ministeriöstä kaiken.” Niinistö lataa Twitterissä.