Niinistö ja Scholz keskustelivat – ”Kiitin häntä Saksan turvallisuuspolitiikan suuresta käänteestä”

– Erinomainen näkemysten vaihto liittokansleri Scholzin kanssa Ukrainan sodasta. Kiitin häntä Saksan turvallisuuspolitiikan suuresta käänteestä, joka avasi tien vahvempaan Eurooppaan, Niinistö kirjoittaa.

Saksa päätti viime viikolla nostaa puolustusbudjettiaan 100 miljardilla eurolla Venäjän käynnistämän Ukrainan sodan vuoksi. Jatkossa Saksa aikoo käyttää puolustukseen vuosittain 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan.

An excellent exchange of views with @Bundeskanzler Scholz on the war in Ukraine. I thanked him for the major shift in German security policy, opening the way for a much stronger Europe.

