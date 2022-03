Niinistö JEF-maiden päämieskokoukseen Lontooseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Lontooseen osallistuakseen JEF-maiden päämieskokoukseen 14.-15. maaliskuuta, tiedottaa presidentin kanslia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokouksessa on määrä keskustella sodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Kokous järjestetään Ison-Britannian pääministeri Boris Johnsonin aloitteesta ja siihen on kutsuttu edustajat kaikista kymmenestä JEF-puolustusyhteistyössä mukana olevista maista. Lisäksi presidentti Niinistön ohjelmassa on kahdenvälisiä tapaamisia.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Iso-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.

JEF:n pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.