Niinistö: Näyttää siltä, että Nato-asiassa on odotettava Turkin vaaleja – ”Pidä katse pallossa mutta älä muutu itse palloksi”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan näyttää siltä, että Nato-jäsenyyden osalta täytyy odottaa vaalien järjestämistä Turkissa. Niinistön mukaan asiassa täytyy ottaa rauhallisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Pidä katse pallossa mutta älä muutu itse palloksi, Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi tuoretta Nato-tilannetta tänään lyhyesti tiedotustilaisuudessa Kiovassa. Hän sanoi haluavansa yhdistää lausuntonsa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lausuntoon.

Haavisto sanoi omassa lehdistötilaisuudessaan aiemmin päivällä, että Nato-prosessiin on tullut vähintään muutamien viikkojen lykkäys. Hän myös vakuutti Suomen sitoutumista yhteiseen Nato-tiehen Ruotsin kanssa. Hänen aiempien kommenttiensa tulkittiin raottaneen ovea eriaikaisille jäsenyyksille.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi eilen, että Ruotsin ei pidä odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelleen koraanin polttamisen jälkeen. Äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti lauantaina Koraanin Tukholmassa Turkin-suurlähetystön edessä.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi ja presidentti Sauli Niinistö keskustelivat Kiovassa Suomen tuesta ja sen jatkamisesta Ukrainalle. Zelenskyi kiitteli Suomea ja suomalaisia tuesta Ukrainan taistelulle sekä ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta Suomeen.

Keskusteluissa nousivat myös esiin paljon puhutut Leopard-taistelupanssarivaunut, joita Suomella on. Niinistön mukaan tulevassa avussa on kyse muustakin kuin pelkistä tankeista ja Suomen tarkka rooli yhteistyön rakentamisessa Leopardien ympärille on vielä auki.

Niinistö muun muassa muistutti Suomella olevan asevelvollisuusjärjestelmän ansiosta paljon osaamista koulutuksessa.

Kyseessä on Niinistön ensimmäinen vierailu Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen sinne viime vuoden helmikuussa.

Zelenskyin mukaan on ilmiselvää, että taistelukentillä tappioita kokenut Venäjä valmistelee revanssia ja että se pitää torjua. Hänen mukaansa se, että Ukraina kestää, on ehto koko muun Euroopan turvallisuudelle.

- Ukrainan voitto tulee olemaan jokaisen rauhaa vaalivan maan voitto, Zelenskyi sanoi.

Presidenttien yhteisessä lehdistötilaisuudessa hän muistutti Ukrainan taistelevan nyt samaa vihollista vastaan kuin Suomi aiemmin historiassaan.

Tiistain keskusteluissa olivat myös olleet esillä Venäjän vastaisten pakotteiden paineen ylläpito ja niiden kiertämisen estäminen. Niinistö korosti myös Venäjän valheellista narratiivia (kertomusta) vastaan taistelemisen tärkeyden.

- Meille Euroopassa on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä todella on tapahtunut ja kuka tekee mitä, Niinistö sanoi.

Uutista täydennetty Niinistön ja Zelenskyin keskusteluista kertovalla osiolla kello 16.25.