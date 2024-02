Niinistö: Venäjä epäonnistunut vaikuttamisoperaatioissaan Suomen itärajalla – “Eripuran kylväminen ei ole onnistunut”

Presidentti Sauli Niinistön valtiopäivien avajaisissa pitämän puheen Suomen turvallisuutta koskeva osa sai keskiviikkona osakseen kiitosta myös oppositiopuolueiden taholta. Puhe oli presidenttikautensa pian päättävältä Niinistöltä viimeinen laatuaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niinistö arvioi puheessaan, että Venäjä ei ole onnistunut hybridivaikuttamisoperaatioissaan Suomen itärajalla.

- Suomessa on pää pidetty kylmänä, eripuran kylväminen ei ole onnistunut. Tilannekuva on pysynyt yhtenäisenä ja toimista on vallinnut suhteellisen laaja yksimielisyys, Niinistö sanoi eduskunnassa.

Niinistö sanoi puheessaan, että kansainvälistä turvapaikkasäännöstöä voidaan väärinkäyttää eräänlaisena Troijan puuhevosena, mitä turvapaikkasäännöksiä aikoinaan laadittaessa ei osattu kuvitellakaan.

Hän arvioi, että koittava kevät voi olla rajaturvallisuuden näkökulmasta haastava.

- Voi olla, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista ajattelua. Samalla laillisen järjestyksen ydin on varjeltava.

SISÄMINISTERI Mari Rantanen (ps.) kiitteli Niinistön arviota itärajan tilanteesta. Hänen mukaansa presidentti kannusti suomalaisia tiukempaan turvallisuusajatteluun sanoessaan, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista ajattelua.

- Luulen, että hän ajoi takaa sillä sitä, että ehkä meilläkin on syytä niin virkamiestasolla kuin professorien tasolla ajatella asioita uudelleen. Tässä turvallisuusympäristössä, jossa me olemme, meidän täytyy olla valmiita pitämään huolta suomalaisten kansallisesta turvallisuudesta jokaisessa tilanteessa, Rantanen sanoi STT:lle valtiopäivien avajaisissa.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä Niinistö käsitteli hyvin sitä tasapainottelua, jota Suomi joutuu vallitsevassa tilanteessa harjoittamaan.

- Toisaalta meidän pitää löytää keinot, joilla takaamme Suomen turvallisuuden. Ja toisaalta sen pitää tapahtua meidän oikeusvaltiomme laillisuuden ydintä ja perustaa kunnioittaen. Tämä on se tasapaino, jonka kehikossa näitä ratkaisuja täytyy hakea. On tärkeää, että tätä työtä kaikki puolueet tukevat riippumatta siitä, ovatko hallituksessa vai oppositiossa, Lindtman pohdiskeli.

KESKUSTAN puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi uskovansa, että Niinistö halusi puheellaan valmistaa eduskuntaa ja suomalaisia siihen, että Venäjän ilkeydet itärajalla jatkuvat.

- Siellä syntynyt tilanne voi olla uusi normaali ja voi myös pahentua. Se voi ajaa eduskunnankin tilanteeseen, jossa tarvitaan nopeita ja poikkeuksellisia ratkaisuja, Saarikko arvioi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson suhtautui Niinistön puheen rajaturvallisuutta koskevaan osuuteen varauksellisemmin.

- Minä varoisin sellaista ajattelua, että kansainväliset sopimukset ovat Suomelle turvallisuusuhka. Näen, että ne ovat Suomen kaltaisille valtioille kuitenkin turvallisuuden ehto, Andersson sanoi STT:lle.

Tuomas Savonen, Terhi Riolo Uusivaara/STT