Niinistö Zelenskyin reaktiosta: ”Odotukset ovat varmasti olleet korkealla”

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Vilnassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin jyrkkää reaktiota sotilasliitto Naton eilisiin Ukraina-linjauksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niinistön mukaan ensireaktio oli ymmärrettävä, koska odotukset ovat varmasti olleet korkealla.

- Tapasin hänet eilen illalla myöhemmin, ja varmasti odotukset niin hänellä kuin Ukrainassa yleensä ovat olleet suuriakin. Ja sitä taustaa vasten tuo ensireaktio on ymmärrettävä, Niinistö sanoi saapuessaan kokoukseen keskiviikkona.

Niinistö ilmaisi myös olevansa kiinnostunut kuulemaan, mitä Zelenskyillä on sanottavana Naton huippukokouksen toisena päivänä.

Zelenskyi syytti tiistaina Natoa heikkoudesta sen Ukraina-linjausten takia ja katsoi, että liian heikko lupaus Ukrainalle kannustaa Venäjää jatkamaan terroriaan.

LIITTOKUNNAN itälaidalla on laajemminkin ollut korkea kunnianhimon taso asiassa. Niinistöltä kysyttiin muun muassa Puolan presidentin Andrzej Dudan ajattelusta, jonka mukaan Ukraina-päätösten kanssa ei olisi menty riittävän pitkälle.

- Tästähän on keskusteltu pitkin matkaa ja on ollut jonkin verran erilaisia näkemyksiä niin kuin presidentti Duda on sitten kerrannut. Kuitenkin varmasti hänkin on pitänyt yhtenäistä mielipidettä – että sellainen kyetään rakentamaan – hyvin tärkeänä.

Niinistö sanoi itse todenneensa hyvin selvästi, että tavoitteena pitäisi olla edistää ja avustaa Ukrainaa tavoittamaan kriteerit, jotka Nato on asettanut.

- Tämä edistäminen ja tavoittaminen on tietysti toimintaa, joka antaa mahdollisuuksia sitten ehkä tietynlaiseen väljyyteen.

Osassa itälaitaa on aiemmin haluttu mennä Ukrainalle annettavien lupausten kanssa nyt sovittua pidemmälle. Esimerkiksi Latvian pääministeri Krisjanis Karins ja Viron pääministeri Kaja Kallas ovat näistä tavoitteista huolimatta ilmaisseet ajatuksiaan ennen kaikkea Naton konsensusluonnetta painottaen.

NATO PÄÄTTI eilen monivuotisesta tukiohjelmasta, jolla Ukrainan asevoimista on määrä tehdä Nato-yhteensopivat. Lisäksi Ukrainalle luvattiin, ettei sen tarvitse käydä läpi Naton jäsenyysohjelmaa jäsenyyden ehtona.

Kolmas lupaus oli Nato-Ukraina-neuvoston perustaminen, joka muun muassa antaa Ukrainalle enemmän puhevaltaa nykyiseen Nato-Ukraina-komissioon verrattuna.

Esimerkiksi Karins totesi, että etenemisvauhtia koskevissa näkemyksissä on toki ollut eroja ja Latvian pääministerinä hän olisi ollut nopeamman etenemisen kannalla. Hän kuitenkin painotti, että Nato etenee asiassa lopulta hyvin yhtenäisenä ja Ukrainan suunta on selvästi kohti Natoa.

Uutista päivitetty klo 10