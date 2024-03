Niinistölle yllätystehtävä: kirjoittaa raportin Euroopan turvallisuudesta

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pyytänyt Suomen entistä presidenttiä Sauli Niinistöä kirjoittamaan raportin Euroopan siviilivalmiuden ja -puolustuksen vahvistamisesta.

Asiasta kerrottiin von der Leyenin ja Niinistön yhteisessä tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

- Sauli, muutama kuukausi sitten sanoit, että Euroopan on herättävä, ja olin täysin sydämin kanssasi samaa mieltä, von der Leyen sanoi Niinistölle yllättäen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Von der Leyenin mukaan tiedossa on, etteivät Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavoitteet pääty Ukrainaan. Hänen mukaansa suomalaiset ovat oppineet elämään ennalta arvaamattoman ja aggressiivinen naapurimaan vieressä.

- Tämä on syvästi muovannut yhteiskuntaanne. Suomi on aina pitänyt puolustuskykynsä hyvänä, mutta Suomessa puolustusvalmius ei ole ainoastaan armeijan asia, vaan se on kaikkien asia.